Les valeurs à suivre mercredi 14 mars 2018 à Paris - 0 0 14/03/2018 | 08:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

ADP

L'exploitant d'aéroports publiera ses chiffres du trafic de février.



BODY ONE

Les actions de la société Body One, créateur et distributeur d'articles de lingerie féminine, de vêtements de nuit, et d'articles de bain, sont éligibles au dispositif PEA-PME. Les investisseurs peuvent intégrer les actions de la société au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.



BOIRON

Le spécialiste de l'homéopathie publiera ses résultats annuels en fin de journée.



CAFOM

Vente-unique.com, filiale du groupe Cafom, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération va consister en l'émission de 654 205 actions nouvelles et en la cession de 2 034 158 actions existantes. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de toute l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix est de 9,84 à 11,56 euros par action.



CAPGEMINI

Capgemini a annoncé la signature d'un contrat entre sa filiale Capgemini Consulting et la Commission européenne pour un montant de plusieurs millions d'euros et une durée de trois ans. Dans le cadre de ce contrat, le groupe français continuera à développer le Portail européen de données et fournira les études et services de conseil associés. Capgemini Consulting assurera la direction de la mission pendant trois ans, ainsi que la coordination de nombreux partenaires et sous-traitants, y compris sa filiale Sogeti dédiée aux services de technologie et d'ingénierie.



CAST

Cast Highlight, solution SaaS d'analyse et de surveillance de portefeuilles applicatifs, a été retenue par Wells Fargo, conférant à son management une meilleure visibilité sur son patrimoine logiciel, une identification proactive des risques, et la mise en lumière des axes d'économie et d'amélioration de la productivité des développements informatique. Le premier prêteur immobilier américain a également adopté Cast Highlight pour identifier les systèmes logiciels les plus techniquement aptes à migrer vers le cloud, source d'économie importante.



CELLECTIS

Cellectis, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), a annoncé le départ à la retraite du Dr. Mathieu Simon, Vice-président exécutif et Directeur des Opérations. Après une passation réussie au cours des derniers mois, Elsy Boglioli, Vice-présidente exécutif, Stratégie et Développement Corporate, a été nommée Directrice des opérations, avec effet immédiat.





DBV TECHNOLOGIES

DBV Technologies a creusé sa perte nette en 2017, à -147,7 millions d'euros contre - 114,5 millions un an plus tôt. Les produits opérationnels de la société se sont élevés à 11,9 millions d'euros en 2017 contre 9,1 millions d'euros en 2016, soit une augmentation de 31,1%. En 2017, ces produits proviennent principalement du Crédit Impôt Recherche de DBV Technologies et des produits reconnus sur la période au titre du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science, signé en mai 2016.



EUROPCAR

Europcar, l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, annonce la nomination de Robert Ostermann en tant que Directeur Général d'Europcar France. Robert Ostermann aura comme objectif principal de renforcer et développer la position de numéro 1 d'Europcar en France, notamment en déployant de nouvelles solutions de mobilité et en développant les segments Vans&Trucks et Low Cost. Il travaillera en étroite collaboration avec les Directeurs Généraux des Business Units du groupe pour atteindre ses objectifs.



GENFIT

Genfit a vécu une année 2017 marquée par un renforcement très significatif de la trésorerie dans un contexte de progression importante de toutes les composantes du pipeline de la société. La trésorerie de la biotech s'est établie à 273,8 millions d'euros au 31 décembre 2017 (152,4 millions d'euros au 31 décembre 2016), confortée par une émission d'obligations convertibles (Oceane) d'un montant nominal d'environ 180 millions d'euros réalisée en octobre 2017 dans un contexte de forte augmentation des dépenses opérationnelles liée à la progression du portefeuille de programmes de R&D.



GENOMIC VISION

Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche, annonce aujourd'hui l'extension de sa collaboration avec l'américain Quest Diagnostics, le leader mondial des services de diagnostic en laboratoire, pour le développement de nouveaux biomarqueurs visant à améliorer le dépistage génétique de l'amyotrophie spinale infantile (SMA).





GROUPE PARTOUCHE

Le casinotier dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.



HAULOTTE

Haulotte Group a vu son bénéfice net reculer de 24% à 17,7 millions d'euros en 2017, pénalisé par hausse de l'euro face au dollar et des provisions pour risques (déjà constatées sur le premier semestre). Malgré la hausse des cours de matières premières et des tensions naissantes sur la disponibilité des composants, le spécialiste de la fabrication et la commercialisation de nacelle élévatrice affiche un résultat opérationnel courant (hors change) en hausse de +56% à 43,2 millions.



MCPHY

McPhy a enregistré en 2017 une perte nette de 6,7 millions d'euros, réduite par rapport à celle de 2016 où elle s'était élevée à 8,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène a suivi la même tendance, passant en un an de - millions à -6,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de McPhy a augmenté de 34 % à 10,1 millions d'euros.



NICOX

Nicox, société spécialisée en ophtalmologie, a annoncé un amendement à son accord de licence mondial portant sur Vyzulta (solution ophtalmologique de latanoprostène bunod), 0,024%, avec Bausch + Lomb, leader mondial de la santé oculaire, filiale de Valeant Pharmaceuticals. Selon les termes de l'accord initial signé en 2010, Bausch + Lomb aurait payé à Nicox des redevances entre 10% et 15% sur les ventes mondiales nettes de Vyzulta en trois seuils de redevances déclenchés par des montants de ventes annuelles, prédéfinies et croissantes.





IMMOBILIERE DASSAULT

Immobilière Dassault vient de dévoiler des résultats 2017 en légère progression. Ainsi, la foncière a enregistré un ANR EPRA en augmentation de 3,1% à 54,34 euros par action et un cash-flow courant en croissance de 2,1% à 12,1 millions d'euros. Quant à eux, les revenus locatifs se sont établis 16,1 millions d'euros, en croissance de 1,84%. Compte tenu de ces performances, la foncière proposera un dividende ordinaire de 1,24 euro par action.



INTERPARFUMS

Le spécialiste des parfums sous licence publiera ses résultats annuels en début de journée.



JCDECAUX

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et numéro un en Afrique, et WildAid, association internationale de lutte contre le trafic les espèces menacées, joignent leurs efforts pour sauver les animaux sauvages les plus emblématiques de la planète. Ce tout nouveau " Partenariat pour la faune sauvage " a pour objectif de mettre fin au trafic d'animaux sauvages, par une plus large prise de conscience et la réduction de la demande de produits illicites, tels que l'ivoire des éléphants, les cornes de rhinocéros et les ailerons de requin.





KORIAN

L'exploitant d'Ehpads rendra publics ses résultats annuels.



NEXTSTAGE

NextStage a enregistré en 2017 une progression de 90% du résultat net part du groupe à 13,15 millions d'euros. L'actif net réévalué de la société d'investissement au 31 décembre 2017 a atteint 212,4 millions d'euros, en progression de 39,1%. Sa progression résulte de l'augmentation de capital de 48,3 millions d'euros réalisée en novembre 2017 et de l'appréciation du portefeuille investi en juste valeur : les participations représentent 119 millions d'euros au 31 décembre 2017 dont 16,3 millions d'euros d'appréciation de leur juste valeur sur l'année.





RENAULT-NISSAN

L'Alliance Renault-Nissan vient d'annoncer de nouvelles nominations destinées à accélérer les synergies dans des domaines opérationnels clés. "Nous annonçons le nom des personnes à la tête des équipes qui mèneront à bien la prochaine phase de convergence de l'Alliance. En générant des revenus additionnels, des réductions de coûts et en évitant certaines dépenses, ces équipes travailleront à l'objectif de doubler nos synergies, qui devraient passer de 5 milliards d'euros en 2016 à 10 milliards d'euros d'ici la fin du plan Alliance 2022", a déclaré le PDG Carlos Ghosn.



REWORLD MEDIA

Reworld Media a renoué avec les bénéfices en 2017, à hauteur de 1,8 million d'euros. Ses comptes 2016 présentaient une perte de 6,6 millions. L'Ebitda du groupe de médias a bondi de son côté de 72% à 7,5 millions d'euros. Par activité, il a bondi de 92% dans le Media Branding, à 5,2 millions d'euros, et de 38% dans la division Media Performance à 2,3 millions. Reworld Media publie enfin un chiffre d'affaires consolidé de 185,6 millions d'euros au 31 décembre 2017, en croissance de 7%.





SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a procédé au placement d'une émission obligataire à 8 ans (échéance mars 2026) d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1,125%. Saint-Gobain profite de cette opération pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen. Un livre d'ordres final proche de 1,4 milliard d'euros avec plus de 120 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain.



TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital a annoncé prendre part à l'introduction en bourse de DWS Group, l'activité de gestion d'actifs de Deutsche Bank, avec un ordre de 250 millions d'euros valable dans la fourchette de 30 à 36 euros par action annoncée le 11 mars 2018. Le groupe français de gestion d'actifs et d'investissement a entamé des discussions avec DWS concernant des domaines de coopération potentiels, incluant notamment la distribution de produits de gestion alternative.



VIRBAC

Le laboratoire vétérinaire communiquera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.



VALNEVA

Valneva, société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, a annoncé aujourd'hui l'initiation d'un essai clinique de Phase I aux Etats-Unis pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité de VLA1553, son candidat vaccin vivant atténué contre le virus Chikungunya. L'essai clinique de Phase I est une étude randomisée, à double-aveugle et à dose croissante conduite dans plusieurs centres cliniques. Trois dosages différents de VLA1553 seront étudiés sur environ 120 adultes sains vaccinés avec une seule dose du vaccin.

















Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal ADPL'exploitant d'aéroports publiera ses chiffres du trafic de février.BODY ONELes actions de la société Body One, créateur et distributeur d'articles de lingerie féminine, de vêtements de nuit, et d'articles de bain, sont éligibles au dispositif PEA-PME. Les investisseurs peuvent intégrer les actions de la société au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.BOIRONLe spécialiste de l'homéopathie publiera ses résultats annuels en fin de journée.CAFOMVente-unique.com, filiale du groupe Cafom, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération va consister en l'émission de 654 205 actions nouvelles et en la cession de 2 034 158 actions existantes. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de toute l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix est de 9,84 à 11,56 euros par action.CAPGEMINICapgemini a annoncé la signature d'un contrat entre sa filiale Capgemini Consulting et la Commission européenne pour un montant de plusieurs millions d'euros et une durée de trois ans. Dans le cadre de ce contrat, le groupe français continuera à développer le Portail européen de données et fournira les études et services de conseil associés. Capgemini Consulting assurera la direction de la mission pendant trois ans, ainsi que la coordination de nombreux partenaires et sous-traitants, y compris sa filiale Sogeti dédiée aux services de technologie et d'ingénierie.CASTCast Highlight, solution SaaS d'analyse et de surveillance de portefeuilles applicatifs, a été retenue par Wells Fargo, conférant à son management une meilleure visibilité sur son patrimoine logiciel, une identification proactive des risques, et la mise en lumière des axes d'économie et d'amélioration de la productivité des développements informatique. Le premier prêteur immobilier américain a également adopté Cast Highlight pour identifier les systèmes logiciels les plus techniquement aptes à migrer vers le cloud, source d'économie importante.CELLECTISCellectis, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), a annoncé le départ à la retraite du Dr. Mathieu Simon, Vice-président exécutif et Directeur des Opérations. Après une passation réussie au cours des derniers mois, Elsy Boglioli, Vice-présidente exécutif, Stratégie et Développement Corporate, a été nommée Directrice des opérations, avec effet immédiat.DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies a creusé sa perte nette en 2017, à -147,7 millions d'euros contre - 114,5 millions un an plus tôt. Les produits opérationnels de la société se sont élevés à 11,9 millions d'euros en 2017 contre 9,1 millions d'euros en 2016, soit une augmentation de 31,1%. En 2017, ces produits proviennent principalement du Crédit Impôt Recherche de DBV Technologies et des produits reconnus sur la période au titre du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science, signé en mai 2016.EUROPCAREuropcar, l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, annonce la nomination de Robert Ostermann en tant que Directeur Général d'Europcar France. Robert Ostermann aura comme objectif principal de renforcer et développer la position de numéro 1 d'Europcar en France, notamment en déployant de nouvelles solutions de mobilité et en développant les segments Vans&Trucks et Low Cost. Il travaillera en étroite collaboration avec les Directeurs Généraux des Business Units du groupe pour atteindre ses objectifs.GENFITGenfit a vécu une année 2017 marquée par un renforcement très significatif de la trésorerie dans un contexte de progression importante de toutes les composantes du pipeline de la société. La trésorerie de la biotech s'est établie à 273,8 millions d'euros au 31 décembre 2017 (152,4 millions d'euros au 31 décembre 2016), confortée par une émission d'obligations convertibles (Oceane) d'un montant nominal d'environ 180 millions d'euros réalisée en octobre 2017 dans un contexte de forte augmentation des dépenses opérationnelles liée à la progression du portefeuille de programmes de R&D.GENOMIC VISIONGenomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche, annonce aujourd'hui l'extension de sa collaboration avec l'américain Quest Diagnostics, le leader mondial des services de diagnostic en laboratoire, pour le développement de nouveaux biomarqueurs visant à améliorer le dépistage génétique de l'amyotrophie spinale infantile (SMA).GROUPE PARTOUCHELe casinotier dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.HAULOTTEHaulotte Group a vu son bénéfice net reculer de 24% à 17,7 millions d'euros en 2017, pénalisé par hausse de l'euro face au dollar et des provisions pour risques (déjà constatées sur le premier semestre). Malgré la hausse des cours de matières premières et des tensions naissantes sur la disponibilité des composants, le spécialiste de la fabrication et la commercialisation de nacelle élévatrice affiche un résultat opérationnel courant (hors change) en hausse de +56% à 43,2 millions.MCPHYMcPhy a enregistré en 2017 une perte nette de 6,7 millions d'euros, réduite par rapport à celle de 2016 où elle s'était élevée à 8,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène a suivi la même tendance, passant en un an de - millions à -6,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de McPhy a augmenté de 34 % à 10,1 millions d'euros.NICOXNicox, société spécialisée en ophtalmologie, a annoncé un amendement à son accord de licence mondial portant sur Vyzulta (solution ophtalmologique de latanoprostène bunod), 0,024%, avec Bausch + Lomb, leader mondial de la santé oculaire, filiale de Valeant Pharmaceuticals. Selon les termes de l'accord initial signé en 2010, Bausch + Lomb aurait payé à Nicox des redevances entre 10% et 15% sur les ventes mondiales nettes de Vyzulta en trois seuils de redevances déclenchés par des montants de ventes annuelles, prédéfinies et croissantes.IMMOBILIERE DASSAULTImmobilière Dassault vient de dévoiler des résultats 2017 en légère progression. Ainsi, la foncière a enregistré un ANR EPRA en augmentation de 3,1% à 54,34 euros par action et un cash-flow courant en croissance de 2,1% à 12,1 millions d'euros. Quant à eux, les revenus locatifs se sont établis 16,1 millions d'euros, en croissance de 1,84%. Compte tenu de ces performances, la foncière proposera un dividende ordinaire de 1,24 euro par action.INTERPARFUMSLe spécialiste des parfums sous licence publiera ses résultats annuels en début de journée.JCDECAUXJCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et numéro un en Afrique, et WildAid, association internationale de lutte contre le trafic les espèces menacées, joignent leurs efforts pour sauver les animaux sauvages les plus emblématiques de la planète. Ce tout nouveau " Partenariat pour la faune sauvage " a pour objectif de mettre fin au trafic d'animaux sauvages, par une plus large prise de conscience et la réduction de la demande de produits illicites, tels que l'ivoire des éléphants, les cornes de rhinocéros et les ailerons de requin.KORIANL'exploitant d'Ehpads rendra publics ses résultats annuels.NEXTSTAGENextStage a enregistré en 2017 une progression de 90% du résultat net part du groupe à 13,15 millions d'euros. L'actif net réévalué de la société d'investissement au 31 décembre 2017 a atteint 212,4 millions d'euros, en progression de 39,1%. Sa progression résulte de l'augmentation de capital de 48,3 millions d'euros réalisée en novembre 2017 et de l'appréciation du portefeuille investi en juste valeur : les participations représentent 119 millions d'euros au 31 décembre 2017 dont 16,3 millions d'euros d'appréciation de leur juste valeur sur l'année.RENAULT-NISSANL'Alliance Renault-Nissan vient d'annoncer de nouvelles nominations destinées à accélérer les synergies dans des domaines opérationnels clés. "Nous annonçons le nom des personnes à la tête des équipes qui mèneront à bien la prochaine phase de convergence de l'Alliance. En générant des revenus additionnels, des réductions de coûts et en évitant certaines dépenses, ces équipes travailleront à l'objectif de doubler nos synergies, qui devraient passer de 5 milliards d'euros en 2016 à 10 milliards d'euros d'ici la fin du plan Alliance 2022", a déclaré le PDG Carlos Ghosn.REWORLD MEDIAReworld Media a renoué avec les bénéfices en 2017, à hauteur de 1,8 million d'euros. Ses comptes 2016 présentaient une perte de 6,6 millions. L'Ebitda du groupe de médias a bondi de son côté de 72% à 7,5 millions d'euros. Par activité, il a bondi de 92% dans le Media Branding, à 5,2 millions d'euros, et de 38% dans la division Media Performance à 2,3 millions. Reworld Media publie enfin un chiffre d'affaires consolidé de 185,6 millions d'euros au 31 décembre 2017, en croissance de 7%.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a procédé au placement d'une émission obligataire à 8 ans (échéance mars 2026) d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1,125%. Saint-Gobain profite de cette opération pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen. Un livre d'ordres final proche de 1,4 milliard d'euros avec plus de 120 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain.TIKEHAU CAPITALTikehau Capital a annoncé prendre part à l'introduction en bourse de DWS Group, l'activité de gestion d'actifs de Deutsche Bank, avec un ordre de 250 millions d'euros valable dans la fourchette de 30 à 36 euros par action annoncée le 11 mars 2018. Le groupe français de gestion d'actifs et d'investissement a entamé des discussions avec DWS concernant des domaines de coopération potentiels, incluant notamment la distribution de produits de gestion alternative.VIRBACLe laboratoire vétérinaire communiquera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.VALNEVAValneva, société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, a annoncé aujourd'hui l'initiation d'un essai clinique de Phase I aux Etats-Unis pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité de VLA1553, son candidat vaccin vivant atténué contre le virus Chikungunya. L'essai clinique de Phase I est une étude randomisée, à double-aveugle et à dose croissante conduite dans plusieurs centres cliniques. Trois dosages différents de VLA1553 seront étudiés sur environ 120 adultes sains vaccinés avec une seule dose du vaccin. 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Indices / Marchés" 08:58 Les valeurs à suivre mercredi 14 mars 2018 à Paris - AO 08:52 CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 08:45 Bourse Zurich: vers une ouverture à nouveau négative AW 08:29 CAC 40 : la nervosité refait surface CF 08:28 Principales informations avant-Bourse AW 07:38 ARYZTA : le président et CEO rachètent des titres après le rapport semestriel AW 07:12 NIKKEI : Tokyo finit en baisse, les tensions commerciales pèsent RE 07:12 Tokyo finit en repli, inquiète du tumulte politique américain AW 06:21 Prévisions du jour mercredi 14 mars AW 06:21 Événements importants des semaines 11 et 12 du 14.03.2018 au 24.03.2018 AW