Les valeurs à suivre mercredi 28 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

AST GROUPEAST Groupe a dévoilé un bénéfice net annuel en progression de 124% à 9,155 millions d'euros et un résultat opérationnel de 14,1 millions d'euros, en progression de 81%. A périmètre comparable, le groupe ayant racheté DPLE, il s'est établi à 12,4 millions d'euros, en amélioration de 60% confirmant ainsi la pertinence du modèle du groupe et les bonnes performances de ses activités. De même, la marge opérationnelle s'est inscrite à 8,1% (8,4% à périmètre comparable) contre 6,2% en 2016.GUERBETGuerbet a réalisé en 2017 en résultat net de 46,2 millions d'euros, en hausse de près de 60%. L'année 2017 a bénéficié de la rationalisation de la gamme de produits et de la refonte des structures commerciales ainsi que des efforts portant sur les frais de structure mis en place au cours des précédents exercices. Comme anticipé, le groupe a profité de la matérialisation de nouvelles synergies industrielles et logistiques ainsi que d'une réduction de plus de moitié des coûts d'intégration. En conséquence, l'Ebitda est ressorti à 130 millions, en progression de plus de 22%.HERIGELe résultat net part d'Herige en 2017 représente un bénéfice de 0,9 million d'euros, contre 1,8 million d'euros, un an auparavant impacté par des éléments exceptionnels liés au programme de désengagement de certains actifs. L'Ebitda de la société centrée sur l'univers du bâtiment a atteint 21 millions d'euros contre 18,6 millions d'euros en 2016. Il s'est élevé à 19,9 millions d'euros en 2017, en données pro forma.METABOLIC EXPLORERMETabolic EXplorer a accusé en 2017 une perte nette de 11,289 millions d'euros après une bénéfice de 6,623 millions en 2016. Le résultat opérationnel courant est ressorti négatif à 2,879 millions, contre + 13 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de deux à 4,039 millions. En 2018, le groupe continuera à focaliser ses efforts sur l'accélération de sa transformation.ORPEAOrpea a réalisé en 2017 un résultat net de 197,8 millions d'euros, en hausse de 11,4%, soit un rythme supérieur à la progression du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 394,4 millions, en progression de 13,3%. L'Ebitda a progressé de 15,4% à 547,7 millions, soit une marge de 17,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 80 points de base.VOLTALIALe producteur d'énergie renouvelable présentera ses résultats annuels après la fin des cotations.