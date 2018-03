Les valeurs à suivre vendredi 23 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Bolloré a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 699 millions d'euros contre 440 millions d'euros en 2016. Le résultat opérationnel du groupe diversifié s'est établi à 1,124 milliard d'euros en progression de 79 %, gonflé par la prise en compte de 720 millions d'euros de résultat opérationnel de Vivendi. Cette dernière a été intégrée sur 8 mois en intégration globale. Le chiffre d'affaires a progressé de 82 % à 18,325 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, il est en hausse de 6 %.Carrefour a procédé au placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 500 millions de dollars d’une maturité de 6 ans à échéance 2024 (les « Obligations »). Concomitamment, une filiale du distributeur procède à l’achat d’options d’achat à dénouement monétaire portant sur l’action Carrefour en vue de couvrir l’exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des obligations en cas d’exercice de leur droit de conversion par les investisseurs.Suite à l'arrivée d'Atlantia au capital de Getlink (ex-Eurotunnel), qui détient 26,6% des droits de vote du groupe, il sera proposé à l 'assemblée générale mixte du 18 avril prchain d'élargir le conseil d'administration, afin de nommer Elisabetta De Bernardi di Valserra et Giovanni Castellucci (administrateurs non indépendants).Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la démission du fonds Nobel de son conseil d'administration. Cette démission prend effet immédiatement. Le fonds Nobel était membre du conseil d'administration depuis le 11 mai 2016, représenté par Bénédicte Levinson depuis le 18 mai 2017.Paragon ID a signé auprès de Transport for London, organisme public en charge des transports en commun de la ville de Londres et du Grand Londres (Royaume-Uni), une commande de 2,2 millions de livres (environ 2,5 millions d'euros) pour la fabrication des cartes de transport Oyster tout au long de l'année 2018.L'entreprise ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn a attribué à Vinci Construction Terrassement la réalisation du lot 1.4 de la ligne à grande vitesse qui reliera Stuttgart, capitale du Bade-Wurtenberg, à Ulm, en Allemagne. D'un montant de 55 millions d'euros, ce contrat consiste à réaliser la section entre l'aéroport de Stuttgart et la ville de Wendlingen. Les travaux incluent 5,4 kilomètres de terrassement-assainissement, 7,5 kilomètres de voies latérales et 8 500 mètres carrés d'écrans acoustiques. D'une durée de 24 mois, le chantier mobilisera environ 100 personnes.Vivendi a annoncé que ses trois représentants au Conseil d'administration de Telecom Italia ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires. Le groupe de médias explique cette décision par " la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund bien connu pour ses initiatives court-termistes ". Les trois représentants concernés sont Arnaud de Puyfontaine, président du Conseil d'administration de Telecom Italia et président du Directoire de Vivendi, Hervé Philippe et Frédéric Crépin.Le résultat net de Weborama a progressé fortement à 2,47 millions d'euros contre 0,69 million d'euros en 2016. Le spécialiste des données au service de la connaissance client a enregistré un bond de 154% de son résultat opérationnel à 2,12 millions d'euros, lui permettant d'afficher une rentabilité opérationnelle de 7% contre 3% en 2016. Weborama a poursuivi sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires proforma en hausse de 12% à 31,38 millions d'euros, portée par le démarrage des activités aux Etats-Unis ainsi que par la conquête de nombreux nouveaux grands comptes.