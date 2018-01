Les valeurs à suivre vendredi 26 janvier 2018 à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

COLGATE-PALMOLIVEColgate-Palmolive a dévoilé des prévisions prudentes dans le sillage de résultats trimestriels contrastés. Le géant américain des produits de grande consommation a prévenu qu'il serait difficile de dégager de la croissance cette année. Au quatrième trimestre 2017, le bénéfice net a reculé de 47% à 323 millions de dollars, ou 68 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 75 cents, conformément au consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 3,89 milliards. Les analystes tablaient sur 3,93 milliards.HONEYWELLHoneywell a relevé ses perspectives 2018 pour prendre en compte l'impact positif que les baisses d'impôts vont avoir sur ses comptes. Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 7,75 et 8 dollars contre de 7,55 à 7,80 dollars précédemment. Son estimation de chiffre d'affaires est maintenue entre 41,8 et 42,5 milliards de dollars.INTELTrois semaines après avoir été ébranlé par des failles de sécurité affectant ses puces, le numéro un mondial des semi-conducteurs Intel a présenté hier soir de bons résultats trimestriels. Il a bien essuyé une perte nette de 687 millions de dollars au quatrième trimestre, mais celle-ci s'explique par une charge de 5,4 milliards de dollars liée à la réforme fiscale américaine. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice net a progressé de 34% à 5,2 milliards, soit 1,08 dollar par action. Le bénéfice par action est bien supérieur au consensus Reuters s'élevant à 86 cents.MEREDITH/TIMEMeredith aurait-elle des difficultés à convaincre les actionnaires de Time du bien-fondé de son OPA ? En tout cas, pour la deuxième fois en deux semaines, le groupe a annoncé une prolongation de son offre. Cette dernière restera ouverte jusqu'au 30 janvier, et non jusqu'au 25 comme annoncé le 11 janvier. Meredith a précisé qu'il détenait d'ores et déjà 65% du capital de Time.STARBUCKSStarbucks a presque triplé son bénéfice net au premier trimestre 2017/2018 clos fin décembre, à 2,2 milliards de dollars, soit 1,57 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, la chaine de cafés a fait état d'un bénéfice par action de 65 cents alors que les analystes interrogés par Zacks visaient 57 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de Starbucks, pour sa part, a augmenté de 6% à 6,1 milliards de dollars, en ligne avec le consensus. En données comparables, ses ventes ont augmenté de 2%, soutenues par une hausse de 2% du ticket moyen.TESLATesla devrait rebondir aujourd'hui à Wall Street, où il s'adjuge en pré-ouverture 1,3% à 342,06 dollars. Hier, le constructeur de véhicules électriques avait terminé la séance dans le rouge (-2,39% à 337,64 dollars), alors que CNBC évoquait la possibilité de nouveaux retards dans la production de son " Model 3 ". Le média américain s'appuyait sur des propos recueillis auprès d'employés de la firme.WESTERN DIGITALLe constructeur de disques durs Western Digital a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré une perte nette de 823 millions de dollars, ou 2,78 dollars par action, contre un bénéfice net de 235 millions, ou 80 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, dont une charge de 1,6 milliard liée à la réforme fiscale, le BPA ressort à 3,95 dollars, au dessus du consensus qui le donnait à 3,79 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 9,2% à 5,34 milliards. Les analystes visaient 5,30 milliards de dollars.WHIRLPOOLKeyBanc a abaissé de Surpondérer à Pondérer en ligne sa recommandation sur Whirlpool. Le bureau d'études estime que les facteurs de soutien à l'action pour le court terme sont désormais largement valorisés. Il souligne que des facteurs d'incertitude, liés notamment à la hausse des coûts, pèsent toujours sur les perspectives de Whirlpool.