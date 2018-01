Les valeurs à suivre vendredi 26 janvier 2018 à la Bourse de Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de R&D externalisée communiquera son chiffre d'affaires annuel.Le groupe de R&D externalisée tiendra une AG extraordinaire sur l'augmentation de capital liée à l'acquisition d'Aricent.LDLC, le spécialiste du high-tech online, a enregistré au troisième trimestre, clos fin décembre, un chiffre d'affaires en recul de 1,9% à 141 millions d'euros. Sur 9 mois, l'activité a reculé de 2,3% à 356,50 millions d'euros. Au troisième trimestre, l'activité BtoC affiche, comme au deuxième trimestre, une légère amélioration mais est encore impactée par les prix des composants mémoire. Sur la période, cette activité ressort à 104 millions en repli de 2,2% contre -3,2% au deuxième trimestre et -4,4% au premier trimestre.LVMH a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 5,129 milliards d’euros, en hausse de 29 %, et un résultat opérationnel courant de 8,293 milliards d’euros, en hausse de 18 %. Le numéro un mondial du luxe a en particulier bénéficié des bons résultats de son activité Mode et Maroquinerie, dont le résultat opérationnel courant a bondi de 27% à 4,9 milliards d'euros. Le groupe a réalisé des ventes de 42,6 milliards d'euros, en progression de 13 %, dont 12% en croissance organique.Saint-Gobain investit dans une nouvelle ligne de production de laine de verre à souffler dans son usine Isover de Chemillé près d'Angers. Cette ligne, dont le démarrage est prévu mi-2019, est destinée à répondre à la demande croissante du marché français pour les solutions d'isolation thermique des combles perdus. Au-delà de cet équipement structurant, deux autres lignes dédiées, à Azuqueca près de Madrid en Espagne et à Vidalengo près de Milan en Italie, seront opérationnelles respectivement au printemps et à l'automne 2018. Ces nouvelles lignes représentent un investissement total de 45 millions d'euros, dont l'essentiel se réalisera à Chemillé.Tarkett leader mondial de solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, investit 70 millions d'euros sur une période de trois ans pour accroître sa capacité de production de dalles vinyle haut de gamme (Luxury Vinyl Tiles -LVT) en Amérique du Nord et en Europe. Aux Etats-Unis, un investissement représentant 50 millions d'euros (soit 60 millions de dollars) sur une période de trois ans, est destiné à augmenter la capacité de production de deux usines à Florence (Alabama).