Les valeurs à suivre vendredi 27 avril 2018 à la Bourse de Paris

0 0

AIRBUSL'avionneur européen communiquera ses résultats du premier trimestre.AKKALes ventes d'Akka ont progressé de 7,8% au premier trimestre 2018 à 353,9 millions d'euros. Cette forte croissance consolidée a été intégralement réalisée en organique. Retraitée du nombre de jours ouvrés et des effets de change, la croissance économique du groupe de Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité s'est accélérée à 10,2% après 8,1% en 2017. La dynamique de croissance économique est forte dans chacune des 3 Business Units du groupe au premier trimestre : elle est de 10,6% en France, 9,3% en Allemagne et 11,0% à l'International.AMUNDILe gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du premier trimestre.ASSYSTEMAssystem vient de publier un chiffre d'affaires de 107,9 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2018, en progression de 4,6% par rapport au premier trimestre 2017. Toutefois, à périmètre comparable et taux de change constant, la croissance se limite à +0,1%.BUREAU VERITASBureau Veritas a dévoilé une croissance organique de 2,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 1,10 milliard d'euros. En données publiées, il a reculé de 3,3%. Cinq des six activités du groupe affichent une croissance organique de 3,6 % en moyenne, notamment Certification à +6,7 %, Biens de consommation à +5,9 % et Bâtiment & Infrastructures à +4,1 %. La Marine reste en repli, de 8,5%.CAPGEMINICapgemini a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 3,153 milliards d'euros, en hausse de 7,2% à taux de change constants. Il a augmenté de 1,2% en données brutes. La croissance organique du groupe de conseil et de services informatiques est de 6,1%. Les activités liées au Digital et au Cloud sont en croissance de 20% à taux de change constants et représentent plus de 40% du chiffre d'affaires. La région Amérique du Nord (31% du chiffre d'affaires du groupe) a soutenu la croissance.DANONEL'Assemblée générale de Danone a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017, ainsi que le dividende proposé de 1,90 euro par action, soit un montant en hausse de 11,8% par rapport au dividende distribué au titre de l'exercice 2016. Elle a, par ailleurs, décidé que chaque actionnaire pourrait choisir de recevoir le paiement du dividende en numéraire ou en actions Danone. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est de 57,17 euros.DBV TECHNOLOGIESLa biotech communiquera son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie du premier trimestre.ESSILORLe spécialiste de l'optique communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GEMALTOLe spécialiste de la sécurité numérique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GENFITLa biotech dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GROUPE GORGELe groupe diversifié (impression 3D, drones…) présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ICADELa foncière publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.RENAULTLe constructeur automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.REXELLe distributeur de matériel électrique détaillera ses résultats du premier trimestre.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a publié au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires de 9,755 milliards d'euros, en recul de 1,8%. Il a été pénalisé par un effet de change marqué de -4,7%, notamment lié à la dépréciation par rapport à l'euro du dollar américain, du réal brésilien, des couronnes des pays nordiques et d'autres devises en Asie et pays émergents. A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 1,6%. Les prix ont poursuivi leur hausse (+2,1%) sur une base de comparaison plus élevée.SANOFILe laboratoire pharmaceutique présentera ses résultats du premier trimestre.SEBSeb a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 1,559 milliard d'euros, en progression de 2,1%, incluant une croissance organique de 7,4% et un effet devises négatif de 5,6% soit -86 millions d'euros. Il provient, essentiellement, du yuan, du dollar américain, du real, du rouble et du yen. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) du premier trimestre s'élève de son côté à 123 millions d'euros. Il se compare à un ROPA du premier trimestre 2017 de 131 millions. En organique, le ROPA est stable sur la période, à 138 millions.SESL'opérateur de satellites communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.SPIELe groupe de services multi-techniques dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.TELEPERFORMANCETeleperformance, leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, annonce aujourd'hui le lancement de Praxidia, une nouvelle solution unique de conseil reposant sur l'expertise et la riche expérience du groupe au niveau mondial dans les solutions omnicanal, ainsi que sur sa connaissance profonde du comportement des consommateurs.VINCILe chiffre d'affaires consolidé de Vinci du premier trimestre 2018 s'est établi à 8,846 milliards d'euros, en hausse de 4,9 % à structure réelle. Il a progressé de 2,2 % à structure comparable, après correction des changements de périmètre (+4,5 %) et des variations de change (- 1,8 %) dues à la dépréciation de la plupart des devises par rapport à l'euro. Dans les concessions, le chiffre d'affaires a atteint 1,539 milliard d'euros (+6,1 % à structure réelle ; +5,9 % à structure comparable), la croissance ayant été tirée par des trafics toujours très soutenus chez Vinci Airports (+11,8 %).