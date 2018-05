Les valeurs du jour à Paris - SOCIETE GENERALE et BNP PARIBAS pénalisées par des activités de marché décevantes

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS -2.41% 61.87 1.85% CAC 40 -0.28% 5486.34 4.08%

0 0

La saison des résultats des banques françaises démarre mal : Société Générale et BNP Paribas sont sanctionnées en Bourse en raison des performances décevantes de leurs activités de marché. Plus forte baisse de l’indice CAC 40, la première chute de 5,61% à 42,38 euros, immédiatement suivie par la seconde qui recule de 2,57% à 61,77 euros. La déception est d’autant plus grande que certains analystes jugeaient que les deux banques pourraient réserver une bonne surprise grâce, précisément, à leurs métiers de marché.Sur les trois premiers mois de l'année, Société Générale a enregistré une chute de 31,1% (-27% hors effets de change) des revenus tirés du courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) à 535 millions d'euros. Un montant bien inférieur au consensus qui s'élevait à 701 millions d'euros. Les revenus du métier Actions et Prime Services ont reculé de 10,7% (-5% hors impact des changes), à 659 millions d'euros, ressortant là encore sous les attentes : 737 millions d'euros.Une performance également décevante comparée aux banques américaines, dont les revenus FICC ont baissé de seulement 1% tandis que ceux des actions ont augmenté de 32%.La déception pour BNP Paribas est également logée au niveau du FICC, dont le produit net bancaire a chuté de 31,4% à 804 millions d'euros. Elle a en revanche dévoilé une progression de 19,4% à 692 millions d'euros des revenus actions, faisant ainsi nettement mieux que Société Générale, dont il s'agit pourtant d'une franchise phare. D'où le traitement plus dur qui est réservé à la banque de la Défense en Bourse.Conséquence de la mauvaise performance de ses activités de marché, Société Générale a présenté un résultat net part du groupe inférieur de 2% aux attentes du marché à 850 millions d'euros. Il a cependant progressé de 13,8% grâce à une chute de 66,8% du coût du risque à 208 millions d'euros. Les revenus du groupe ont reculé de 2,8% à 6,29 milliards.De son côté, BNP Paribas a dévoilé un résultat net part du groupe en repli de 17,3% à 1,567 milliard d'euros. Sa baisse se limite à 3,8% hors exceptionnels et application de la norme comptable IFRIC 211, qui obligent les banques à enregistrer au premier trimestre les taxes et contributions pour l'ensemble de l'année. Les revenus de BNP Paribas ont baissé de 4,4% à 10,798 milliards d'euros, mais ils avaient été dopés un an plus tôt par une plus-value de cession de titres de Shinhan de 148 millions d'euros.