Limonetik publie son livre blanc sur les enjeux du paiement pour les marketplaces

Parmi les principaux enseignements, le livre blanc de Limonetik révèle que l'internationalisation devient un enjeu majeur de survie pour les places de marché tant BtoC que BtoB et pour les e-commerçants quel que soit leur secteur d'activité. Avec la complexité croissante des obligations réglementaires, le paiement s'affirme comme un axe clé de cette stratégie.

Limonetik, agrégateur de solutions de paiement partenaire des plus grands PSP, acquéreurs, banques, marketplaces et e-marchands, annonce la sortie de son nouveau livre blanc intitulé «La stratégie de paiement, un enjeu de compétitivité pour les marketplaces». Ce livre blanc dresse le constat d'une transformation silencieuse qui remet en cause la stratégie de gestion des paiements et la compétitivité des places de marché : plus elles se développent et s'internationalisent, plus la gestion des paiements devient critique pour leur profitabilité.

Réconciliation et conformité réglementaire

Dans son livre blanc «La stratégie de paiement, un enjeu de compétitivité pour les marketplaces», Limonetik explore les défis clés auxquelles les places de marché sont confrontées lorsqu'elles veulent s'internationaliser dans un contexte réglementaire toujours plus contraint. Parmi les sujets abordés,

-les enjeux accrus de réconciliation des paiements dans un contexte de multiplication constante des moyens de paiement,

-l'impact du risque des défauts d'encaissement et la manière d'y faire face grâce à l'automatisation de la réconciliation,

-les obligations de la version 2 de la Directive européenne sur les services de paiement (DSP 2),

-les défis particuliers rencontrés par les places de marché B2B

Automatiser pour maîtriser la donnée transactionnelle

À travers ce livre blanc, Limonetik confirme son positionnement en tant que spécialiste des services Fintech d'agrégation de paiements dans une perspective intégrée «full service». Prenant en compte de manière automatisée toutes les étapes techniques et financières de la gestion des paiements, l'approche intégrée «full service» proposée par Limonetik repose sur la maîtrise de l'information transactionnelle. Cette nouvelle capacité permet de concrétiser les ambitions d'internationalisation des places de marché tout en optimisant leur rentabilité et leur visibilité sur les transactions.

Le livre blanc «La stratégie de paiement, un enjeu de compétitivité pour les marketplaces» est disponible dès aujourd'hui en téléchargement

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Limonetik via Globenewswire