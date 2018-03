Lithium Werks acquiert l'activité industrielle de A123 Systems

AMSTERDAM, Pays-Bas et AUSTIN, Texas, le 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Lithium Werks annonce l'acquisition des usines de fabrication d'origine d'A123 Systems situées à Changzhou, en Chine. Ces usines ont été les premières à introduire la technologie révolutionnaire NanoPhosphate® sous la forme de cellules cylindriques utilisées depuis dans le monde entier dans un large éventail d'applications, en particulier sur le marché industriel. Dans le cadre de cette transaction, Lithium Werks a repris les relations clients en Chine, en Europe et aux États-Unis, ainsi que les opérations, le personnel et les activités de conception de produits associées aux activités de Changzhou. Lithium Werks est également le nouveau propriétaire de la marque commerciale POWER. SAFETY. LIFE. qui a caractérisé le portefeuille de produits d'A123 dans ses premières années. La transaction a été financée par le fonds de roulement de Lithium Werks.

« Nous pensons sincèrement que cette acquisition contribue à positionner Lithium Werks à une place de leader sur le marché mondial du phosphate de fer lithié », a déclaré Knut H. Nylænde, président de Lithium Werks.

« A123 Systems est heureux d'avoir conclu cet accord et est persuadé que ses anciens clients sur le marché industriel sont entre de bonnes mains avec Lithium Werks. A123 met désormais davantage l'accent sur les applications automobiles de niveau mondial, allant des hybrides légers aux véhicules entièrement électriques », a déclaré Jeff Kessen, vice-président Stratégie d'entreprise d'A123 Systems.

À propos de Lithium Werks

Lithium Werks est une société mondiale de batteries au lithium-ion en pleine croissance qui possède des sites de production en Chine et des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne et en Norvège. Lithium Werks fournit des cellules, des modules et des systèmes de gestion de batterie dans des marchés tels que la manutention de matériaux, le stockage d'énergie stationnaire mais aussi les applications médicales et commerciales.

À propos d'A123 Systems

A123 Systems est un leader mondial dans la fourniture de solutions complètes de stockage d'énergie grâce à des cellules de batterie avancées et à des systèmes principalement destinés aux applications de transport. Offrant une gamme complète de produits de classe mondiale, A123 offre des performances supérieures, un haut niveau de fiabilité et des économies de coûts de la conception à la commercialisation.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Lithium Werks Inc.

+1 512 527 2900

https://merger.lithiumwerks.com/

