Livret A : regain de forme en mars

La collecte du Livret A a accéléré en mars, a annoncé la Caisse des dépôts. Les Français y ont placé 1,72 milliards d’euros après 1,07 milliards d’euros en février. Il fait mieux qu'en mars 2017, où il avait collecté 1,62 milliard d’euros. Le Livret de développement durable et solidaire a pour sa part attiré 470 millions d’euros le mois dernier après 220 millions en février. Leur collecte depuis le début de l’année s’élève ainsi à 7,38 milliards d’euros, soit 7% de plus que celle de 2017 sur la même période.L'encours total sur les deux produits a atteint 383,3 milliards d'euros à fin mars 2018, dont 278,1 milliards pour le Livret A et 105,3 milliards d'euros pour le Livret de développement durable et solidaire.Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il allait réformer à compter du 1er février 2020 la formule du taux du livret A, qui ne pourra plus être inférieur à 0,5%. Dans un souci de simplification, le taux du livret A sera désormais fixé comme la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (Eonia).