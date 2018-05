Lombard Odier IM va gérer le fonds Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) a conclu avec Credit Suisse Asset Management un accord aux termes duquel il va récupérer la gestion d’un fonds d’action globales à forte conviction dans le domaine des marques et produits de luxe, ainsi que des biens de consommation. La convention entre les deux sociétés se concrétisera par le lancement par Lombard Odier IM du LO Funds – Global Prestige le 26 juin, issu de l'intégration du Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund de 236 millions d'euros dans un fonds géré par Lombard Odier IM.Juan Mendoza rejoindra Lombard Odier IM pour le gérer en qualité de Senior Portfolio Manager, avec effet au 26 juin. Il assurera la gestion du "Global Prestige" avec les mêmes objectifs d'investissement, la même politique et la même approche que ceux suivis au sein de Credit Suisse Asset Management depuis 2009. Il sera secondé par Ingrid Nouhaud, Analyste dans l'équipe High Conviction Equity de Lombard Odier IM.Le fonds "Global Prestige" sera investi dans un portefeuille concentré de 30 à 40 actions de sociétés ayant la capacité de générer des rendements économiques excédentaires durables, avec des positions fortes sur le marché, un pouvoir élevé sur les prix et des perspectives d'expansion prometteuses. Le fonds visera une appréciation maximale du capital, en offrant aux investisseurs l'opportunité de tirer parti des tendances de croissance structurelles à long terme, telles que le potentiel de consommation des pays émergents, les dépenses de la génération Y et tout autre tendance dans ce secteur.