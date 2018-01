Bourse de Londres : Londres au plus haut grâce à la livre et au secteur minier

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse jeudi (+0,19%), en parvenant à améliorer ses records grâce à la livre faible et la hausse des matières et malgré le recul de la distribution.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 14,43 points à 7.762,94 points, soit un sommet historique en clôture.

Le marché britannique, qui avance prudemment ces derniers jours, a également battu son record en séance à 7.768,96 points.

Dans une journée animée principalement par des nouvelles d'entreprises, "le FTSE a réussi à se maintenir à ses plus hauts niveaux", relève Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

"Une vague de hausse des valeurs minières et la baisse de la livre face à l'euro ont permis à l'indice britannique d'éviter d'être emporté par les déboires de la distribution", souligne-t-il.

Les investisseurs ont lourdement sanctionné Tesco (-4,53% à 202,30 pence) et Marks and Spencer (-7,04% à 301,20 pence) après leurs publications jugées décevantes pour la fin d'année 2017 et en particulier la période cruciale de Noël.

Marks and Spencer a fait face à des ventes ternes tant dans l'alimentaire que pour son activité en difficulté de vêtements et produits domestiques. De son côté, Tesco, numéro un britannique des supermarchés, a fait état d'une hausse de 1,8% de ses ventes au troisième trimestre 2017-2018, grâce à la bonne performance de ses produits frais.

Dans leur sillage, la chaîne de supermarchés Sainsbury's a perdu 2,09% à 248,60 pence, sa concurrente Morrisons 1,44% à 226,20 pence et l'enseigne d'habillement Next 1,53% à 4.963,00 pence.

Le secteur de la construction n'a pas retrouvé les faveurs du marché au lendemain d'une séance difficile.

Barratt Developments a en particulier perdu 2,71% à 617,00 pence après avoir publié un rapport d'activité encourageant, mais qui n'a pas dissipé les craintes des investisseurs concernant les perspectives du secteur.

En revanche, le marché a profité de la bonne forme des valeurs liées aux matières premières sur fond de meilleures performances économiques en Chine, pays gourmand en métaux. BHP Billiton a pris 1,79% à 1.628,00 pence et Rio Tinto 1,87% à 4.165,50 pence.

Pour leur part, les titres exposés à la livre ont bénéficié de sa faiblesse, qui dope la valeur des revenus tirés à l'étranger par les multinationales, une fois convertis en devise britannique.

Parmi ces valeurs, les cigarettiers British American Tobacco (+1,71% à 5.050,00 pence) et Imperial Brands (+1,37% à 3.176,50 pence) se sont illustrés.

La compagnie aérienne à bas coûts EasyJet a été recherchée (+3,89% à 1.536,50 pence). La presse italienne a évoqué une alliance avec Air France-KLM, pour présenter une offre de reprise de l'italienne Alitalia.

Enfin, la société de livraison de plats préparés Just Eat, entrée au sein de l'indice vedette britannique il y a quelques semaines, a grimpé (+4,72% à 803,80 pence) grâce à une note favorable des analystes de la banque Barclays.

