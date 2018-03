Bourse de Londres : Londres baisse de 0,33% du fait d'inquiétudes commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait de 0,33% vendredi en début de séance, inquiète d'un bras de fer commercial entre les Etats-Unis et le reste du monde après la menace agitée par Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier.

Vers 08H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 23,64 points à 7.152,00 points.

"Cette ouverture dans le rouge s'explique par la fermeture clairement en baisse de Wall Street puis des marchés asiatiques après l'inquiétude provoquée par le président Trump autour d'une possible guerre commerciale avec la Chine et l'UE", ont expliqué Mike van Dulken et Henry Croft d'Accendo Markets.

Le groupe sidérurgique russe Evraz baissait de 1,63% à 440,90 pence et les compagnies minières n'étaient guère mieux loties: Anglo American s'enfonçait de 1,75% à 1.711,20 pence, Rio Tinto de 1,02% à 3.742 pence et BHP Billiton de 0,96% à 1.443,80 pence.

Les sociétés du secteur de la défense et de l'aéronautique étaient aussi en franc repli: BAE Systems décrochait de 0,93% à 574,20 pence et Rolls-Royce de 1,21% à 818 pence.

Du côté de l'actualité plus spécifiquement liée aux entreprises cotées à Londres, le gestionnaire de la Bourse de Londres lui-même, le London Stock Exchange, cédait 3,22% à 3.815 pence après avoir présenté des résultats annuels qui ont déçu malgré une progression de l'activité portée par les activités d'indices et de compensation.

Le géant de la publicité WPP cédait pour sa part encore 0,98% à 1.267,50 pence, après avoir chuté de plus de 8% jeudi suite à la publication de résultats marqués par un ralentissement de son activité.

L'équipementier GKN perdait de son côté 0,90% à 431,10 pence. Afin de contrer l'offre de rachat hostile lancée à son égard par la société d'investissement Melrose, GKN a annoncé vendredi avoir ouvert des discussions avec l'équipementier américain Dana en vue d'une éventuelle fusion de leurs activités automobiles. GKN est aussi actif dans le secteur aéronautique et avait annoncé précédemment vouloir séparer ses deux principales activités - aérienne et routière.

Côté hausses, l'ensemble du secteur du BTP progressait: Taylor Wimpey s'élevait de 1,46% à 187,55 pence, Barratt Developments de 1,40% à 536,40 pence, Persimmon de 1,16% à 2.613 pence et Berkeley Group de 1,30% à 3.815 pence.

