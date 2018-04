Bourse de Londres : Londres débute en forte hausse de 1,27%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait nettement de 1,27% jeudi en début de séance, espérant une accalmie des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 07H35 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grimpait de 89,17 points à 7.123,18 points.

"Même si la Chine semble vouloir affronter les Etats-Unis en imposant ses propres droits de douane sur des produits importés des Etats-Unis, de nombreux analystes considèrent que ce n'est pas chose faite et qu'au contraire cela pourrait présager de possibles négociations entre les deux pays", a expliqué Markus Huber, analyste chez City of London Markets.

Le laboratoire pharmaceutique Shire connaissait la montée la plus impressionnante, bondissant de 5,00% à 3.780 pence. Il continue de profiter de spéculations une semaine après l'annonce de son concurrent japonais Takeda qui a dit envisager de déposer une offre d'acquisition à son égard.

Les compagnies minières étaient aussi très bien orientées, dans le sillage de cours des métaux industriels en progression: Anglo American s'élevait de 3,41% à 1.642 pence, Glencore de 3,17% à 355,95 pence et Antofagasta de 3,17% à 930,40 pence.

Le géant de la publicité WPP remontait pour sa part de 2,19% à 1.119 pence. Il avait chuté mercredi dans des proportions similaires après avoir annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante à propos d'un possible comportement inapproprié de son directeur général Martin Sorrell, son fondateur et patron depuis plus de 30 ans.

Le groupe de télécommunications Vodafone montait pour sa part de 1,54% à 200,25 pence. Il a révélé avoir acquis des droits auprès des autorités britanniques afin d'exploiter des fréquences 5G, pour un montant de quelque 380 millions de livres.

Du côté des rares baisses notées sur le marché, le livreur de plats préparés Just Eat cédait 3,11% à 672,60 pence et l'assureur Direct Line Insurance perdait 1,76% à 351,70 pence.

pn/nth