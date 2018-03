Bourse de Londres : Londres débute en forte hausse de 1,40%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait franchement de 1,40% mardi en début de séance, rassurée par le dialogue lancé entre les Etats-Unis et la Chine qui semble réduire le risque d'une guerre commerciale.

Vers 08H45 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 96,43 points à 6.985,12 points.

"Cette ouverture positive intervient après le gain le plus important enregistré par Wall Street depuis 2015, sur fond d'espoirs autour du fait que les Etats-Unis et la Chine vont travailler ensemble pour éviter une guerre commerciale totale", a expliqué Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.

La principale hausse du début de séance profitait au groupe d'équipement de construction Ferguson, qui bondissait de 4,79% à 5.380 pence après avoir publié des résultats semestriels qui ont réjoui.

Le laboratoire pharmaceutique GSK montait pour sa part de 2,95% à 1.326,20 pence, après avoir annoncé le rachat de la part de Novartis dans leur coentreprise de médicaments sans ordonnance, pour 13 milliards de dollars. Ses concurrents Shire et Astrazeneca étaient entraînés dans son sillage et gagnaient respectivement 2,56% à 3.029 pence et 1,73% à 4.842,50 pence.

Les compagnies minières montaient aussi assez franchement, soutenues par une hausse des cours des métaux. Glencore s'élevait de 2,81% à 362,20 pence, Anglo American de 2,69% à 1.698 pence, BHP Billiton de 1,93% à 1.404,60 pence et Rio Tinto de 1,70% à 3.596 pence.

Aucune baisse notable n'était enregistrée en début de matinée sur ce marché très bien orienté, qui se remettait il est vrai d'une chute de 3,4% la semaine dernière.

pn/boc