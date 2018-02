Bourse de Londres : Londres débute en hausse de 0,74% grâce à une accalmie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,74% mercredi en début de séance, dans un marché tentant de retrouver un peu de calme après les chutes enregistrées vendredi et lundi à Wall Street qui a néanmoins rebondi mardi.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grimpait de 52,64 points à 7.194,04 points.

Mike van Dulken et Henry Croft d'Accendo Markets notaient toutefois que la valorisation du marché boursier restait inférieure à celle de ces derniers jours et semaines, lorsqu'elle avait atteint des plus hauts sur fond de faible volatilité.

"Cela laisse poindre une incertitude quant à ce que nous venons de voir cette semaine: une simple correction technique ou le début d'une longue séquence de repli", ont-ils écrit.

En attendant, le secteur financier profitait de l'accalmie pour remonter: les gestionnaires de fonds Scottish Mortgage Investment Trust et Old Mutual grimpaient respectivement de 2,94% à 434,60 pence et 2,42% à 228,10 pence.

Le fabricant d'emballages papier et carton Smurfit Kappa montait de son côté de 1,71% à 2.492 pence, après avoir fait état d'une demande vigoureuse en Europe à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels.

Le groupe de gestion des eaux Severn Trent montait de 1,32% à 1.840 pence après s'être dit confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs annuels. Son concurrent United Utilities en profitait pour gagner 1,91% à 705 pence.

Une faiblesse de la livre sterling face au dollar profitait par ailleurs aux multinationales britanniques, dont les revenus tirés en dollars sont dès lors mécaniquement augmentés lorsqu'elles les convertissent en livres. Le fabricant d'alcool Diageo gagnait 1,23% à 2.437 pence, le groupe de luxe Burberry 1,01% à 1.556,50 pence et le motoriste Rolls-Royce 0,80% à 826,60 pence.

A l'inverse, la principale baisse de la matinée était subie par la compagnie minière spécialiste de l'or Randgold qui perdait 2,51% à 6.296 pence. Elle a perdu plus de 10% depuis qu'elle a annoncé, lundi, que les nouvelles règles adoptées en République démocratique du Congo quant aux conditions de l'exploitation minière allaient fortement réduire ses perspectives de développement sur place.

