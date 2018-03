Bourse de Londres : Londres démarre la semaine prudemment

CORRECTION merci de bien lire au 6e paragraphe que GKN est en train d'évaluer l'offre et ne l'a pas rejetée pour l'heure. Revoici rectifié

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait proche de l'équilibre lundi matin (-0,03%), partagée entre les derniers chiffres sur l'emploi américain et le recul du secteur minier.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 2,05 points à 7.222,46 points.

"Les chiffres sur l'emploi américain encouragent la prise de risques sur les marché", notamment à Wall Street vendredi et au sein des places asiatiques lundi, note Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Des créations d'emploi en forte hausse et une progression modéré des salaires ont satisfait les marchés en apportant des bonnes nouvelles mais sans nourrir les craintes de resserrement monétaire.

La Bourse de Londres était toutefois ralentie par le secteur minier qui reprenait son souffle après avoir tiré vers le haut le marché vendredi. BHP Billiton perdait 1,25% à 1.417,80 pence et Rio Tinto 1,19% à 3.682,00 pence, tandis que parmi les spécialistes de l'or Fresnillo lâchait 1,33% à 1.222,00 pence et Randgold 1,62% à 5.936,00 pence.

L'équipementier industriel GKN était recherché (+1,86% à 443,20 pence). Le groupe est en train d'évaluer une offre de rachat relevée à 8,1 milliards de livres de la société d'investissement Melrose.

Le secteur des services aux collectivités était en hausse après l'annonce en Allemagne de RWE qui va vendre sa filiale Innogy, propriétaire du fournisseur Npower au Royaume-Uni, à son concurrent E.ON.

Le spécialiste de l'électricité et du gaz Centrica prenait 1,69% à 144,20 pence, le gestionnaire du réseau électrique National Grid 0,74% à 789,50 pence et les entreprises de gestion des eaux Severn Trent 0,93% à 1.843,00 pence et United Utilities 1,59% à 713,80 pence.

jbo/spi