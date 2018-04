Bourse de Londres : Londres finit en forte hausse de 2,35%, rassurée sur les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé jeudi en forte hausse de 2,35%, dans le sillage du rebond de Wall Street espérant un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a bondi de 165,49 points pour terminer à 7199,50 points.

"La montée du FTSE est générale, avec des compagnies minières contribuant largement du fait d'une progression des cours des métaux grâce à l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines", a expliqué Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

La société sidérurgiste Evraz a ainsi gagné 5,46% à 450,40 pence et la spécialiste du cuivre Antofagasta 3,22% à 930,80 pence, tandis que du côté des compagnies minières diversifiées, Glencore s'élevait de 3,99% à 358,75 pence et Anglo American de 3,59% à 1.644,80 pence.

Le secteurs aéronautique a aussi passé une excellente journée, le groupe de défense BAE Systems décollant de 3,43% à 596,80 pence, le motoriste Rolls-Royce de 3,17% à 864,60 pence et la compagnie aérienne EasyJet de 4,22% à 1.641,50 pence.

A noter que le géant de la publicité WPP a poursuivi son rétablissement, grimpant de 3,97% à 1.138,50 pence. Il avait chuté mercredi après avoir annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante à propos d'un possible comportement inapproprié de son directeur général Martin Sorrell, son fondateur et patron depuis plus de 30 ans.

Le groupe de télécommunications Vodafone a gagné pour sa part 3,26% à 203,65 pence. Il fait partie des opérateurs ayant remporté une partie des enchères mises en place par les autorités britanniques pour les droits d'utilisation de fréquences qui seront utilisées pour la nouvelle technologie de la 5G.

Parmi les rares baisses de la journée a figuré Randgold, qui a fondu de 2,49% à 5.572 pence alors que le prix du métal jaune a reculé.

