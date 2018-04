Bourse de Londres : Londres indécise à l'entame d'une semaine chargée

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait proche de l'équilibre lundi matin (+0,07%), prenant peu de risque à l'entame d'une semaine chargée sur le marché britannique.

Vers 08H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 4,88 points à 7.373,03 points.

Le marché britannique bougeait peu, malgré l'apaisement des tensions géopolitiques avec un réchauffement des relations avec la Corée du Nord ou encore un éloignement des risques de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Les investisseurs étaient méfiants avant une semaine chargée à la Bourse de Londres, avec de nombreux résultats d'entreprises et la publication vendredi de la première estimation de la croissance britannique pour le premier trimestre.

"Compte tenu du fait que les analystes tablent sur une modeste croissance de 0,2% ou 0,3%, la livre et le FTSE pourraient avoir du mal à progresser jusqu'à la publication de vendredi", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Parmi les valeurs, le secteur minier allait de l'avant, profitant de la récente bonne orientation des cours des métaux, à l'image de BHP Billiton (+0,44% à 1.541,20 pence) et Rio Tinto (+0,92% à 4.023,50 pence).

En revanche, la légère reprise de la livre pesait sur le cours de plusieurs multinationales qui réalisent une grande partie de leur activité dans d'autres devises mais publient leur compte en monnaie britannique. Le fabricant d'alcool Diageo perdait 0,99% à 2.440,50 pence et le motoriste Rolls-Royce 0,92% à 858,20 pence.

Le spécialiste des produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser souffrait encore (-2,77% à 5.469,00 pence) après sa baisse de vendredi dans la foulée de chiffres moins bons que prévu pour le premier trimestre.

Le groupe Whitbread, propriétaire des hôtels Premier Inn et des cafés Costa, était recherché (+1,63% à 4.304,00 pence). Les investisseurs espéraient en savoir plus sur une possible scission de la société à l'occasion de la publication de ses résultats mercredi.

