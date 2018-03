Bourse de Londres : Londres limite encore la prise de risque

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres prenait peu de risques vendredi matin (+0,16%), ralentie par les craintes de guerre commerciale et le recul du secteur du BTP après les résultats su groupe Berkeley.

Vers 08H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 11,31 points à 7.151,07 points

"Les nuages d'une guerre commerciale continuent de s'amonceler", observent les analystes chez Accendo Markets, ce qui pèse sur le moral des investisseurs.

Les marchés craignent notamment que les tensions augmentent entre les Etats-Unis et la Chine et ce depuis les annonces par Donal Trump de taxes à l'importation d'acier et d'aluminium.

Les investisseurs étaient également sur la réserve à Londres en prévision d'une semaine prochaine chargée avec de nombreuses statistiques et la réunion de la Banque d'Angleterre.

La Bourse de Londres souffrait du fort repli du secteur du BTP après les résultats de Berkeley (-6,09% à 3.684,00 pence). Ce dernier a indiqué que l'environnement de marché ne lui permettait pas d'augmenter davantage la production.

Dans son sillage, ses homologues étaient mal en point à l'image de Barratt Developments (-1,68% à 527,40 pence), Persimmon (-1,45% à 2.523,00 pence) et Taylor Wimpey (-2,01% à 182,95 pence).

Le géant pétrolier Royal Dutch Shell prenait 0,14% à 2.223,50 pence après avoir annoncé la vente d'actifs en Nouvelle-Zélande au groupe autrichien OMV pour 578 millions de dollars.

Le gérant d'actifs Old Mutal lâchait 0,55% à 251,60 pence. Il a annoncé avoir trouvé un accord pour céder ses activités en Amérique Latine à une société financière de Singapour.

Enfin, le secteur de la distribution flanchait avec Tesco (-1,73% à 210,30 pence) et Marks and Spencer (-0,36% à 279,30 pence).

jbo/nas