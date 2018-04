Bourse de Londres : Londres monte de 0,22% grâce à Sainsbury's

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres avançait de 0,22% lundi en début de séance, soutenue par l'envolée de l'action du groupe de supermarchés Sainsbury's qui a annoncé vouloir fusionner avec la filiale britannique de Walmart, Asda.

Vers 08H10 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 16,48 points à 7.518,69 points.

En l'absence de nouvelles macroéconomiques marquantes, le marché était secoué par l'annonce de Sainsbury's et Walmart qui pourraient créer ensemble le leader du secteur au Royaume-Uni.

Dans le détail, cette proposition de fusion, qui devra toutefois obtenir l'accord des autorités de la concurrence, ressemble davantage à une absorption d'Asda par Sainsbury's, via un transfert d'action et un virement en numéraire. Au final, le nouveau géant, s'il voit le jour, pèserait plus de 13 milliards de livres en Bourse.

Les investisseurs se ruaient sur l'action Sainsbury's qui bondissait de 15,27% à 311 pence. Il s'agirait de la principale transaction dans ce secteur au Royaume-Uni depuis près de 15 ans.

Cette annonce mettait d'ailleurs l'ensemble du secteur sens dessus dessous, les concurrents de Sainsbury's pâtissant de la perspective du renforcement de leur compétiteur: l'actuel numéro un des supermarchés Tesco cédait 1,30% à 235 pence et le numéro quatre, Morrisons, perdait 1,21% à 237,10 pence.

L'autre vedette de la matinée était le groupe publicitaire WPP, qui montait de 7,44% à 1.234 pence. Orphelin depuis peu de son fondateur Martin Sorrell, le groupe a publié dans la matinée un rapport d'activité qui a plutôt rassuré sur ses perspectives, au moment où les spéculations montent quant à l'éventuelle vente par WPP de certains pans de son activité.

Côtés baisses, les compagnies actives dans les matières premières faisaient partie des plus mal orientées, avec la société minière Glencore qui cédait 3,02% à 357,85 pence, tandis que la major pétrolière BP perdait 0,47% à 534,90 pence.

