Bourse de Londres : Londres monte un peu de 0,21% en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait légèrement de 0,21% jeudi en début de séance, soutenue par une progression des cours des métaux favorable aux compagnies minières malgré une certaine prudence générale.

Vers 08H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 15,69 points à 7.333,00 points.

"L'ouverture dans le vert s'explique par la progression des prix des matières premières, dont les métaux et le pétrole. Ceci s'ajoute à une fermeture positive de Wall Street, soutenue par de bonnes données macroéconomiques, à des perspectives économiques favorables, à des résultats d'entreprises bien reçus et à l'apaisement des tensions géopolitiques", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.

Les compagnies minières bénéficiaient dans une certaine mesure de la progression des cours de métaux comme le nickel et l'aluminium. Anglo American s'élevait de 0,65% à 1.814,40 pence, Antofagasta de 0,51% à 977 pence et Glencore de 0,43% à 375,70 pence. Le sidérurgiste russe Evraz bondissait pour sa part de 2,73% à 413,60 pence.

Le groupe de télévision Sky montait de 0,46% à 1.314,50 pence après avoir présenté des résultats favorables pour les neuf premiers mois de son exercice comptable, tandis que l'équipement automobile et aéronautique GKN gagnait 0,80% à 479,80 pence après l'annonce du changement total de son conseil d'administration dans le cadre de son rachat par la société d'investissement Melrose.

A noter aussi que le géant de la publicité WPP rebondissait de 2,73% à 1.146,50 pence, reprenant du terrain après avoir chuté en début de semaine suite à la démission soudaine de son fondateur et directeur général Martin Sorrell.

La baisse la plus significative de la matinée était subie à l'inverse par le mastodonte néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever, qui perdait 2,07% à 3.865 pence après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes.

