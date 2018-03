Bourse de Londres : Londres pénalisée par la distribution

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait du terrain mercredi matin (-0,31%), prudente avant la décision de la Fed et plombée par la distribution après les résultats du spécialiste du bricolage Kingfisher.

Vers 08H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 21,58 points à 7.039,69 points.

"Sans surprise, les investisseurs adoptaient une attitude de prudence avant le rapport sur l'emploi britannique et une probable hausse des taux de la Fed", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs misent sur le fait que la Réserve fédérale américaine (Fed), dont la réunion est présidée pour la première fois par Jerome Powell, va relever ses taux dans la soirée, mais seront attentifs à tout indice concernant la poursuite du resserrement monétaire dans les prochains mois.

Au Royaume-Uni, les chiffres du chômage et des salaires à fin janvier seront surveillés au moment où l'inflation est moins forte, laissant espérer une amélioration du pouvoir d'achat des ménages.

La place financière était plombée par le secteur de la distribution et notamment le spécialiste du bricolage Kingfisher qui chutait de 7,37% à 312,80 pence.

Le groupe a vu son bénéfice net reculer en 2017-2018, pénalisée par sa réorganisation, ses activités en France et un marché moins porteur au Royaume-Uni au quatrième trimestre.

Le reste du secteur était mal en point à l'image de la chaîne d'habillement Next (-1,85% à 4.664,00 pence), de l'enseigne Marks and Spencer (-1,07% à 269,10 pence) et des supermarchés Sainsbury's (-0,90% à 231,40 pence).

Ces baisses interviennent alors que plusieurs enseignes connaissent des difficultés qui sont illustrées mercredi par la restructuration du distributeur de moquettes et revêtements de sols Carpetright et l'avertissement sur résultat du vendeur de costumes Moss Bros.

Le géant pétrolier Royal Dutch Shell (action "B") grignotait 0,09% à 2.231,50 pence après avoir dévoilé ses objectifs financiers dans l'aval (raffineries, pétrochimie, stations-services), une activité qui devrait allier croissance et rentabilité d'ici 2025.

Enfin, parmi les quelques valeurs en hausse, figuraient l'opérateur boursier London Stock Exchange (+0,89% à 4.072,00 pence) et le spécialiste des produits d'hygiène Reckitt Benckiser (+0,91% à 5.685,00 pence).

