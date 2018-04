Londres refuse d'accorder un visa à la nièce de Skripal

(Ajoute réaction du ministère russe des Affaires étrangères)

LONDRES, 6 avril (Reuters) - Le Royaume-Uni a refusé d'accorder un visa à la nièce de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, a annoncé vendredi le Home Office (ministère britannique de l'Intérieur).

"Nous avons rejeté la demande de visa de Viktoria Skripal parce que sa demande n'est pas conforme aux réglementations sur l'immigration", a déclaré un porte-parole du Home Office, sans donner plus d'éclaircissements.

A Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a réclamé des explications, rapporte l'agence de presse RIA citant la porte-parole du ministère, Maria Zakharova.

Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés par un agent innervant le 4 mars dernier à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

La nièce de l'agent, Viktoria, avait fait savoir mercredi à la télévision russe qu'elle avait l'intention de se rendre en Grande-Bretagne afin de ramener sa cousine Ioulia, sortie ces jours-ci de l'état critique dans lequel elle avait plongé le 4 mars.

Viktoria avait précisé alors avoir déposé une demande de visa et avait dit être en contact régulier avec l'ambassadeur de Russie à Londres, Alexandre Iakovenko, qui l'avait aidée à obtenir un passeport pour se rendre à l'étranger. (Alistair Smout et Michael Holden; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)