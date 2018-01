Louerunmanager.com double sa communauté de managers en 2017

Louerunmanager.com, la seule communauté professionnelle de managers opérationnels qui interviennent en entreprises en mode mission, valide la pertinence de sa stratégie de croissance et de son approche collaborative en doublant son nombre de managers référencés. Cette annonce structurante est un indicateur fort qui met en avant l'attractivité de l'approche de Louerunmanager.com qui a su introduire de nouveaux codes sur son marché en permettant aux entreprises d'accéder à de véritables managers de transition.

L'ensemble des managers bénéficient d'une expérience opérationnelle de haut niveau précédemment acquise en entreprise. Chaque manager qui intègre la communauté Louerunmanager.com est tout d'abord coopté par l'ensemble des managers, ce qui est une véritable innovation et un réel gage de qualité qui contribue au bon fonctionnement de l'ensemble.

De son côté, Louerunmanager.com a mis en place un dispositif de haut niveau qui permet aux managers d'accéder à de nombreuses ressources : formations, mise en avant de leurs domaines d'expertises, promotion de leur savoir-faire, positionnement sur des missions.

Tous ces éléments permettent donc aux Managers d'acquérir en continu de nouveaux savoir-faire, de partager leurs expériences, de travailler en mode collaboratif sur certains projets et plus globalement de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les projets qui leur sont confiés. Enfin, dans un souci de qualité, chaque manager est suivi (avant et pendant sa mission) par un référent au sein de l'équipe fondatrice de Louerunmanager.com.

Fort de ces solides fondamentaux et du nombre croissant de missions sur lesquelles interviennent les managers de transition référencés, Louerunmanager.com compte désormais étendre son empreinte en région en ouvrant de nouvelles agences. De plus, en 2018, de nouvelles offres viendront compléter le catalogue de services proposés, notamment pour les startups par exemple.

Aurélie GIRAUD chez Louerunmanager.com « Nous connaissons une forte croissance de notre activité qui s'explique par la prise de conscience des entreprises de l'intérêt de recourir aux services de managers de transition expérimentés. En rupture par rapport aux traditionnelles offres du marché, nous avons su concevoir une entreprise collaborative unique et dédiée au management de transition. Cet ADN est une réelle marque de fabrique qui nous permet de nous distinguer durablement et de bâtir une offre concrète qui répond aux attentes de nos managers et aux grands comptes, startups et collectivités qui font appel à notre structure. »