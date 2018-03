Lycées : dégradation des conditions de travail, mépris des personnels, ça suffit ! (Strasbourg)

L'absence d'anticipation de l'afflux de jeunes nés au début des années 2000

et la quasi disparition des redoublements en Seconde, maquillés désormais

sous le terme « maintiens », rendent une nouvelle fois chaotique la préparation

de rentrée et annoncent une aggravation des conditions d'enseignement dans

les lycées. L'ouverture de classes en catastrophe (trois au lycée Schweitzer à

Mulhouse !), le passage inconsidéré d'élèves en Première, l'alourdissement

continuel des effectifs traduisent le peu d'intérêt de nos dirigeants pour la

réussite des jeunes et le peu de cas qu'ils font du travail des enseignants, ainsi

ignoré et saboté. Notamment en séries technologiques, où les rares classes à

moins de 35 élèves les années précédentes seront à nouveau remplies au seuil

maximal.

A cela s'ajoute la possibilité désormais pour les candidats ayant échoué

au baccalauréat de garder certaines de leurs notes, ceci dans la

plus grande confusion (impréparation, politiques différentes d'un établissement

à l'autre) et sans que l'on sache qu'elles seront les répercussions sur l'orientation

post-bac de ces élèves.

Ces nouvelles mesures sont à replacer dans un contexte plus large : maintien de

la réforme Chatel, réforme du collège et économies budgétaires, qu'il faudra

combattre dès la rentrée, par la grève le 8 septembre, pour faire renaître

l'ambition d'une école démocratique, soucieuse de la réussite de tous et d'un

enseignement de qualité.

Agnès Miegeville et Fabrice Monnot