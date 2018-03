Lycées : le bilan et après ? (Versailles)

« Le lycée doit être maintenant la prochaine étape de nos réformes », cette annonce de François Hollande, à l'occasion d'un déplacement dans un collège d'Orléans à la rentrée a surpris à plus d'un titre. Plus qu'un sens du timing pour le moins intrigant à quelques mois des présidentielles, une telle annonce a de quoi étonner quand on regarde la place insignifiante des lycées dans la politique éducative de ce quinquennat. La réforme Chatel n'a jamais été remise en cause, la Ministre de l'Éducation Nationale allant même jusqu'à saluer, dans une réponse à un rapport de la Cour des Comptes, la baisse du H/E qui en a résulté. Et lorsqu'un bilan de la réforme est annoncé, le contenu est très révélateur des orientations que souhaite lui donner le Gouvernement : quelques ajustements à la marge (semestrialisation des enseignements d'exploration, AP à retravailler, points d'appui à construire entre les programmes de la 3ème et la 2nde pour permettre la validation du socle pour les élèves qui ne l'auraient pas validé en 3ème...), mais aucune refonte globale de la ré-forme Chatel, et pour cause, elle s'inscrit dans la continuité des principes centraux de la réforme du collège. Un constat d'échec de la réforme Chatel est parfois fait (l'absence de rééquilibrage des séries par exemple) mais les pistes avancées sont pour le moins inquiétantes, notamment quand la DGESCO précise « qu'on peut s'interroger sur le sens même de la voie technologique », alors que la voie technologique est une voie de réussite pour les élèves, quand elle n'est pas mise à mal par des réformes comme celle qui a touché la filière STI2D.

Le lycée sera-t-il la prochaine étape des réformes éducatives de ce quinquennat ? Rien n'est moins sûr, mais alors que le lycée reste profondément déstabilisé par les effets de la réforme Chatel et de quelques mesures récentes (fin du redoublement par exemple), le SNES-FSU continuera à mener campagne, avec la profession, pour porter son projet pour un autre lycée. Le SNES a fermement rappelé son attachement au baccalauréat comme diplôme national. Une réforme expresse et à moindre coût pourrait s'attaquer à l'« examen-couperet » pour complaire aux associations qui en demandent la suppression. Le SNES continue d'exiger un diplôme qui soit reconnu quel que soit le lycée d'obtention, au nom de l'égalité.

Marie-Pierre Carlotti