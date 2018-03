Lyxor AM estime qu'il est temps de revenir sur les fonds L/S Neutral

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor AM estime, dans son dernier baromètre de la gestion alternative, qu'il est temps de renforcer l'allocation aux fonds L/S Neutral pour plusieurs raisons. D'abord, ces fonds sont idéalement placés pour profiter de la rotation attendue des portefeuilles en fonction des conditions macroéconomiques/cycliques, globalement bien orientées. Ensuite, "le retour de la volatilité constitue un puissant facteur positif. En effet, la stratégie a pâti pendant des mois de l'absence de volatilité, qui l'a contrainte à augmenter son levier financier", ajoute Lyxor AM.Troisièmement, la "loyauté" des actions vis-à-vis de leurs facteurs quantitatifs s'est réactivée, souligne le gestionnaire d'actifs. Cela signifie que la corrélation entre les valeurs relevant d'un même facteur quantitatif s'est pleinement normalisée, ce qui devrait permettre à la sélection quantitative de titres de gagner en fiabilité.De plus, après des mouvements généralisés, la différenciation fait son retour parmi les facteurs quantitatifs, observe Lyxor AM.Enfin, les gérants jugent peu probable que le manque de rationalité observé durant la dernière saison de publication des bénéfices par action des sociétés entre les rendements des actions et la qualité des résultats des entreprises se répète. "Cela constitue une amélioration pour les stratégies neutres, qui ont tendance à suivre un biais "value"", conclut Lyxor AM.