M&G dresse la liste des secteurs qui risquent d'être affectés par une guerre commerciale

Selon Ritu Vohora, Investment Director chez M&G, le risque de perte le plus important réside dans une escalade des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine, qui mènerait à une guerre commerciale à part entière. Si Trump applique son "Art de la négociation" au commerce, il est probable qu'un accord soit négocié. Bien que ni l'un ni l'autre ne veuille perdre la face, l'objectif ici n'est pas d'imposer des tarifs douaniers, mais plutôt d'accroître la marge de manoeuvre de chacun dans ces négociations, explique Ritu Vohora.Bien que les États-Unis importent beaucoup plus de la Chine qu'ils n'exportent (résultant en une balance commerciale négative), plus d'entreprises américaines seraient impactées négativement par une guerre commerciale que l'inverse, observe l'Investment Director chez M&G. Les industries les plus à risque sont l'aviation, l'automobile, l'agriculture, les semi-conducteurs et les produits chimiques alors que des industries telles que l'acier, l'aluminium, l'équipement de télécommunications, le mobilier et le textile pourraient le plus bénéficier d'un conflit entre les deux puissances.À l'heure actuelle, les tarifs proposés sont très ciblés. Cependant, une nouvelle extension des tarifs douaniers à des catégories plus larges de produits pourraient avoir des conséquences non négligeables sur le risque porté dans les portefeuilles.Pour Ritu Vohora, l'impact le plus direct des tarifs commerciaux serait probablement un ralentissement de l'activité commerciale mondiale, avec des conséquences négatives sur la croissance économique mondiale. La participation importante de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales (et plus largement l'interconnectivité des chaînes d'approvisionnement mondiales) signifie que l'impact des tarifs douaniers serait dispersé au-delà des biens produits uniquement en Chine. Cette perturbation entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs du monde entier.Toutefois précise Ritu Vohora, l'impact d'une guerre commerciale potentielle ne sera pas uniforme d'une région, d'un secteur et d'un thème à l'autre au sein des marchés boursiers. Il y aura des gagnants et des perdants.Par exemple, les entreprises des secteurs cycliques, tels que les mineurs, l'énergie et l'industrie, ainsi que la technologie (semi-conducteurs, haute technologie) sont susceptibles d'en subir les conséquences. Il en serait de même pour les fabricants asiatiques (en particulier ceux qui fournissent des composants à la Chine, pour fabriquer des produits qui sont ensuite exportés vers les États-Unis) et les exportateurs allemands (automobiles).Les entreprises tirant une grande partie de leurs revenus de l'étranger souffriraient davantage que les entreprises locales. Dans un tel environnement de marché, il sera essentiel d'être sélectif et actif.