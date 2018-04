M&G lance le premier fonds de dette privée multi-sectoriel pour financer des projets à impact social

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G vient de lancer le tout premier fonds investi essentiellement dans la dette privée et illiquide et visant à avoir un impact social et environnemental positif. Ce fonds diversifié a pour objectif d’offrir aux investisseurs un revenu régulier et un rendement total supérieur à celui des obligations cotées. Totalisant 44,5 millions de livres sterling d’encours, le fonds M&G Impact Financing Fund a participé à plusieurs émissions de dette privée et illiquide.Parmi ces opérations figurent un prêt octroyé au promoteur en charge du processus de régénération de la Péninsule de Greenwich à Londres, qui soutient des initiatives en faveur de l'énergie solaire aux États-Unis et finance des associations de logement au Royaume-Uni. Ces opérations contribueront directement à la construction de logements, à la création d'emplois et à la réduction des émissions de CO2.