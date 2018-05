M&G va transférer du Royaume-Uni au Luxembourg les actifs non libellés en sterling de ses fonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Investments propose de transférer des parts non libellées en livre sterling de 21 de ses fonds de droit britannique vers des fonds équivalents de droit luxembourgeois. Ces propositions ont vocation à protéger les intérêts des clients de M&G non domiciliés au Royaume-Uni, alors que le pays continue à négocier sa sortie de l'Union européenne.Sous réserve de l'autorisation de la FCA (Financial Conduct Authority) et des actionnaires des fonds, les actifs des détenteurs des parts en euro, en franc suisse, en dollar américain et en dollar de Singapour seront transférés dans des SICAV qui appliquent les mêmes stratégies d'investissement que leur équivalent de droit britannique et pilotées par les mêmes gérants.