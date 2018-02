M6 dame encore le pion à TF1, recette des chaînes gratuites +4,6%

M6, propriétaire de M6, W9 ou encore 6ter, a annoncé mardi des recettes publicitaires de ses chaînes gratuites en progression de 4,6% l'an dernier, à 829,5 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires total de 1,387 milliard (+8,5%).

TF1 avait fait état vendredi d'une hausse de 1,7% des recettes publicitaires de ses chaînes gratuites en 2017.

"Le marché publicitaire TV a montré des signes de légère croissance au second semestre, après un début d’année en retrait", a commenté M6.

Le groupe souligne que les recettes publicitaires de ses chaînes gratuites, qui ont accéléré le pas au quatrième trimestre avec une progression de 6,4%, "surperforment encore le marché TV estimé en très légère croissance sur l’ensemble de l’année".

Le résultat opérationnel courant (Ebita) de M6 a atteint un nouveau plus haut historique l'an dernier, à 248,7 millions d'euros (+22,2%), et la marge opérationnelle ressort à 17,9%.

Les comptes de M6, filiale du groupe allemand de médias Bertelsmann, intègrent à partir du dernier trimestre le pôle radio français de RTL Group, racheté l'an dernier.

L'année "2018 sera marquée par la poursuite de l’intégration de RTL Radio, avec un objectif de générer 6 millions d'euros de synergies en coûts et en revenus sur les 18 millions d'euros récurrents attendus à l’horizon 2020", indique M6.

Le groupe ajoute qu'il entend maintenir sa stratégie d’investissement dans les programmes pour continuer à faire progresser ses audiences et sa part de marché.

M6 pourra s'appuyer sur les nouveaux contrats de distribution qu'il a signés ces dernières semaines avec Altice-SFR, le groupe Canal+, Orange et Bouygues Telecom.

Le groupe propose un dividende de 0,95 euro par action (soit un rendement de 4,4%), en hausse de 0,10 euro par rapport à celui de l'exercice précédent.

M6 annonce par ailleurs qu'il proposera aux actionnaires la nomination de Marie Cheval (directrice exécutive Transformation digitale du groupe Carrefour) et Nicolas Houzé (directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais) au conseil de surveillance en remplacement de Delphine Arnault et Guy de Panafieu qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur mandat.

(Dominique Rodriguez)