MAUNA KEA TECHNOLOGIES annonce ses résultats de l'exercice 2017 et présente ses priorités pour 2018

Perte opérationnelle stable à 9,7 M€, malgré une baisse du chiffre d'affaires de 24 %, grâce à une bonne maîtrise des coûts

Force de ventes désormais entièrement constituée et formée aux États-Unis pour 2018

Trésorerie solide à 20,6 M€ au 31 janvier 2018

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) organise une conférence téléphonique à 18h15 ce jour afin de présenter ses résultats financiers 2017 et ses perspectives. S’en suivra une séance de questions-réponses. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 01.70.71.01.59 et le code PIN 78583550#. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant 90 jours au numéro suivant : 01.72.72.74.02. Mot de passe pour l'enregistrement : 418737866#.

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuvés par le Conseil d'administration réuni le 22 mars 2017. La Société organise une conférence téléphonique ce jour pour discuter de ces résultats et présenter son rapport d’activités (détails en fin de communiqué).

« 2017 a été une année difficile sur le plan commercial », commente Sacha Loiseau, Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies. « Toutefois, grâce à une maîtrise stricte des coûts, nous sommes parvenus à réduire l'impact de la décroissance de nos ventes sur les résultats tout en maintenant nos investissements de R&D, sur lesquels repose la mise en œuvre de notre feuille de route produits. En ce début d'année 2018, nous disposons aux États-Unis d'une équipe commerciale expérimentée pour développer notre modèle « pay-per-use » dans nos applications phares du reflux gastro-œsophagien et de l'œsophage de Barrett sur le marché américain. Forts d’une situation financière solide, nous sommes prêts à franchir des étapes importantes de notre développement commercial ».

Exercice 2017 et évolutions récentes

Comme publié précédemment, la Société a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 24% principalement liée au déploiement de notre nouveau modèle économique « pay-per-use » et aux difficultés de recrutement de notre force de ventes aux États-Unis en 2017

La marge brute est restée stable à 68 % contre 69 % en 2016

La perte opérationnelle est restée stable à 9,7 M€ (contre 10,0 M€ en 2016)

La perte nette s’élève à 10,2 M€ contre 9,7 M€ en 2016

La trésorerie disponible s’élève à 17,5 M€ au 31 décembre 2017 et à 20,6 M€ au 31 janvier 2018

La FDA a validé en décembre 2017 que le Cellvizio permettait l’identification de l’organisation et de l'architecture des cellules et des vaisseaux in vivo et en temps réel

et en temps réel Le Cellvizio a obtenu en mars 2018 une évaluation positive de l’autorité de santeì coréenne (NECA) pour les applications dans l’œsophage, l’estomac et les voies biliaires

Priorités 2018

Augmenter les revenus liés à la facturation à la procédure « pay-per-use » aux États-Unis en augmentant le rythme de placement de systèmes Cellvizio et en stimulant l'adoption clinique

aux États-Unis en augmentant le rythme de placement de systèmes Cellvizio et en stimulant l'adoption clinique Capitaliser sur l'accord de distribution signé récemment avec Youhe Medical pour mieux pénétrer le marché chinois

Exécuter notre stratégie de partenariat pour déployer de manière efficiente de nouvelles indications cliniques telles que la pneumologie interventionnelle et la neurochirurgie

Augmenter la couverture de remboursement aux États-Unis et dans d'autres pays clés

Renforcer notre partenariat avec Cook Medical en urologie

Résultats de l'exercice 2017

(en K€) – Normes IFRS 2017 (31 décembre 2017) 2016 (31 décembre 2016) Variation % Produits opérationnels Chiffre d'affaires 6 687 8 787 (24 %) Autres revenus 1 144 883 30 % Total des produits 7 831 9 670 (19 %) Charges opérationnelles Coût des produits vendus (2 129) (2 720) (22 %) Taux de marge brute (%) 68 % 69 % Recherche & développement (4 265) (4 445) (4 %) Ventes & Marketing (7 586) (8 366) (9 %) Frais généraux (3 350) (3 843) (13 %) Paiement fondé sur les actions (210) (285) (26 %) Total des charges opérationnelles (17 541) (19 660) (11 %) Résultat opérationnel (9 710) (9 990) (3 %) Résultat Net (10 245) (9 744) 5 %

Chiffre d’affaires 2017 : livraison de 42 systèmes au total, dont 13 placés en consignation

Comme publié auparavant, la Société a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 24 % sur l'exercice 2017. La Société a livré 42 systèmes Cellvizio en 2017, dont 13 systèmes dans le cadre du programme de consignation, contre 54 systèmes en 2016, dont 6 en consignation. Mauna Kea a livré 33 systèmes cliniques et 9 systèmes précliniques sur l'exercice 2017, contre 43 systèmes cliniques et 11 systèmes précliniques en 2016. Les ventes de sondes consommables ont reculé de 15 % à 606 en 2017, contre 716 en 2016. Le nombre de ventes de sondes aux clients existants (« reorders ») a diminué de 9 % tombant de 541 en 2016 à 491 en 2017. Ceci inclut une augmentation de 26% du volume de « reorder » aux États-Unis, compensée par une baisse de ce volume de 48% sur les autres marchés, reflétant le focus de la société sur la transition du modèle d’affaires aux États-Unis.

Au 31 décembre 2017, la Société affichait une base installée de 592 systèmes Cellvizio au total.

Les revenus des services ont chuté de 27 % à 1 188 K€ en 2017, contre 1 629 K€ un an plus tôt. Les autres revenus comprenant principalement le Crédit Impôt Recherche ont augmenté pour atteindre 1 144 K€ en 2017 contre 883 K€ l'année précédente à la même période.

Résultats consolidés de l'exercice 2017

La marge brute est restée stable à 68 % en 2017 contre 69 % en 2016.

La stabilité de la perte opérationnelle par rapport à 2016 démontre la capacité de la Société à adapter ses coûts à une baisse du chiffre d'affaires tout en maintenant ses investissements de recherche et développement fondamentaux pour le développement à moyen terme de la société.

De fait, les frais de recherche et développement se sont élevés à 4 265 K€ en 2017, en baisse de 4 % par rapport aux 4 445 K€ enregistrés un an plus tôt.

Les frais commerciaux et les dépenses marketing durant l'exercice 2017, comprenant aussi les dépenses des affaires cliniques et réglementaires, se sont élevés à 7 586 K€, soit une diminution de 9 % par rapport aux 8 366 K€ publiés un an plus tôt. Cette baisse reflète les difficultés rencontrées par la Société dans le recrutement et la rétention de sa force de ventes aux États-Unis en 2017. Une hausse significative des frais commerciaux est attendue en 2018, sous l'effet du déploiement de la nouvelle équipe commerciale. Ainsi la Société porte le nombre de commerciaux de 3 à 12 et le nombre de responsables de comptes cliniques de 4 à 5.

Les frais généraux se sont élevés à 3 350 K€ sur l'exercice 2017, en baisse de 13 % par rapport aux 3 843 K€ de l'exercice précédent.

La perte opérationnelle a atteint 9 710 K€ en 2017 contre 9 990 K€ au cours de l'exercice précédent.

Les frais financiers nets se sont élevés à 535 K€ en 2017, contre un produit financier net de 246 K€ en 2016. Cette évolution est due à l'émission de la première tranche de 4,0 M€ d'un emprunt obligataire en février 2017.

La perte nette sur l'exercice 2017 a atteint 10 245 K€, contre 9 744 K€ un an plus tôt.

Au 31 décembre 2017, la Société affichait une trésorerie disponible de 17,5 M€. Après la clôture de l'exercice, la Société a encore effectué une levée de capitaux qui a porté la trésorerie disponible à 20,6 M€ au 31 janvier 2018.

La consommation de trésorerie (flux de trésorerie total, hors flux de trésorerie provenant des opérations de financement) a augmenté de 26 % à 10,6 M€ au cours de l'exercice 2017, contre 8,4 M€ en 2016. Cette augmentation est due à la fois au retournement d’effets qui avaient favorablement impacté le BFR en 2016 (-1,1 M€ en 2017 contre 0,8 M€ en 2016) et à la mise en œuvre du nouveau modèle économique « pay-per-use » aux États-Unis, qui a une plus grande intensité capitalistique que la vente directe.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés de l’exercice 2017 ont été effectuées et les rapports de certification sont en cours d’émission.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mai 2017 sous le numéro D.17-0574 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

