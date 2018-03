MBDA voit une concurrence US beaucoup plus agressive sous Trump

Le consortium, dont Airbus et le britannique BAE Systems détiennent chacun 37,5% et l'italien Leonardo le solde, fait état mardi dans un communiqué d'une baisse de ses prises de commandes au titre de 2017, à 4,2 milliards d'euros, contre 4,7 milliards en 2016 et 5,2 milliards en 2015.

"Pour tout un ensemble de raisons, on voit depuis quelques mois une concurrence (...) beaucoup plus agressive de nos concurrents industriels américains qui sont fortement soutenus par leur administration", a déclaré le PDG de MBDA, Antoine Bouvier, lors d'une conférence de presse.

La Pologne et la Roumanie ont acheté l'an dernier des missiles Patriot à l'américain Raytheon, tandis que la Suède a annoncé en novembre l'ouverture de négociations pour en acquérir. MBDA est également en concurrence avec un autre américain, Lockheed Martin.

Vingt-cinq pays de l'Union européenne ont approuvé début mars à Bruxelles une première liste de 17 projets dans le cadre de la Coopération structurée permanente (Pesco), qui vise à financer, déployer et produire des matériels militaires une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l'UE, fin mars 2019.

"Il ne fallait pas s'attendre à ce que (...) ces nouvelles initiatives de l'Europe de la défense permettent immédiatement de définir une nouvelle approche de ces pays", a commenté Antoine Bouvier.

"Ce sont des initiatives qui se placent dans un cadre de moyen, long terme."

Marquant la poursuite de la coopération franco-britannique, MBDA a également annoncé mardi l'attribution par le Royaume-Uni d'un contrat de 400 millions de livres (457 millions d'euros) pour la prolongation du missile sol-air au-delà de 2030. (Le communiqué : https://bit.ly/2I6ztLU)

Le consortium européen Eurosam (MBDA et Thales) a de son côté annoncé début janvier un contrat d'étude de définition d'un futur système de missiles avec deux groupes turcs, permettant à la Turquie de faire un pas supplémentaire vers une coopération militaire accrue avec la France et la Turquie.

A la fin 2017, MBDA affiche un carnet de commandes de 16,8 milliards d'euros contre 15,9 milliards un an plus tôt.

Le groupe vise à nouveau pour 2018 un book-to-bill supérieur à 1 et une marge opérationnelle courante au-dessus de 10%, dans les deux cas comme en 2017.

Son chiffre d'affaires a dépassé comme prévu les trois milliards d'euros en 2017, progressant à 3,1 milliards contre 3,0 milliards un an plus tôt l'an passé.

(Cyril Altmeyer, édité par Benoît Van Overstraeten)