MEDIAWAN : FINALISATION DE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE GROUPE MAKEVER

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Makever conformément aux termes du communiqué du 9 février dernier.

À propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé 250 M€ en avril 2016 à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. En mars 2017, Mediawan a réalisé l’acquisition de Groupe AB, devenant ainsi un leader indépendant des contenus audiovisuels en Europe francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et la distribution de séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans l’édition de chaines TV et de services digitaux associés. Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017, l’entrée en négociation exclusive avec ON kids & family en décembre 2017 et le rachat de l’activité télévision d’EuropaCorp (hors séries US) en janvier 2018, Mediawan poursuit sa stratégie de croissance sur les contenus internationaux dans les domaines de la fiction, du documentaire et de l’animation.

Plus d'informations disponibles sur le site de Mediawan

