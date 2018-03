MEDIAWAN – 2017 : ESSAI TRANSFORMÉ, RÉSULTATS SIGNIFICATIVEMENT SUPERIEURS AUX OBJECTIFS

Regulatory News :

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce ses résultats 2017.

Les membres du Conseil de Surveillance ont approuvé à l'unanimité, à l’occasion d’un conseil tenu le 20 mars 2018, les comptes de l'exercice 2017 arrêtés ce même jour par le Directoire. Les Commissaires aux comptes ont également fait savoir qu'ils n'avaient pas d'observation à formuler sur ces comptes.

Principaux indicateurs financiers reportés et pro forma1

En M€ 2017 Réel 2017 PF 2016 PF Var (%) Chaînes & Digital 81,3 108,2 106,8 +1% Production & Distribution 34,3 55,6 52,7 +5% Chiffre d’affaires 115,7 163,8 159,6 +3% Chaînes & Digital 9,4 11,9 11,6 +3% Production & Distribution 19,7 28,6 25,4 +12% EBITDA – opérations 29,1 40,5 37,0 +9% Frais centraux (3,6) (3,6) EBITDA2 25,5 37,0 En M€ 31.12.2017 31.12.2016 Dette financière nette (29) 251 Capitaux propres 210 244

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « L’exercice 2017 restera celui de la naissance de Mediawan, groupe indépendant de contenus audiovisuels en Europe, avec l’acquisition de Groupe AB puis le déploiement de notre stratégie avec plusieurs opérations dans les domaines clefs de la fiction, de l’animation et des documentaires. La croissance de tous nos métiers ainsi que notre capacité à attirer et à intégrer des talents complémentaires sont des marqueurs de la bonne exécution de cette stratégie. Fort de ses solides capacités financières, Mediawan bénéficiera de la forte appétence internationale pour les productions originales européennes. Ainsi, grâce à nos succès récents, nos projets en cours et nos accords avec diffuseurs mondiaux les plus importants, l’exercice 2018 devrait également voir le déploiement de notre stratégie à l’échelle européenne. »

Création d’un groupe indépendant de contenus audiovisuels en Europe

Au cours de l’exercice, Mediawan a rassemblé différentes sociétés qui ont été acquises ou devraient l’être dans les prochains mois, asseyant la position du groupe à l’échelle Européenne avec un chiffre d’affaires combiné en 2018 de l’ordre de 270 M€.

Groupe AB, premier pilier de la constitution de Mediawan

Avec l’acquisition de Groupe AB pour 280 M€, Mediawan a réalisé le 31 mars 2017 sa première opération structurante, créant les bases d’un groupe indépendant de contenus et de médias audiovisuels en Europe.

Fondé en 1977, Groupe AB est un éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus audiovisuels en Europe francophone, impliqué dans la production et la distribution de séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires et édite un portefeuille de 19 chaînes de télévision et des services digitaux associés centrés sur des marques et des thématiques fortes.

Premier producteur de fictions et de documentaires en France

Mediawan a acquis en juillet, par l’intermédiaire de sa filiale Groupe AB, le contrôle de CC&C (Clarke Costelle & Co) auprès de ses actionnaires fondateurs. Société de production audiovisuelle spécialisée depuis 2001 dans les documentaires et programmes historiques, notamment autour de la collection « Apocalypse », CC&C a connu des audiences record en France et dans 165 pays.

Début 2018, Mediawan a annoncé des opérations concernant des sociétés de production, lui permettant ainsi de devenir le leader de producteurs de fiction en France, via l’acquisition :

de l’activité télévision d’EuropaCorp (hors séries US), avec un trackrecord de succès en France et à l’international comme « XIII », « No Limit », « Les Bleus » ou encore « Taxi Brooklyn », transaction finalisée le 15 janvier 2018 ;

», « », « » ou encore « », transaction finalisée le 15 janvier 2018 ; d’une participation majoritaire du groupe Makever, un des premiers producteurs français avec des franchises fortes comme « Cherif », « Kaboul Kitchen » et plus récemment « Les Bracelets Rouges » dont la finalisation est intervenue le 15 mars 2018 ;

», « » et plus récemment « » dont la finalisation est intervenue le 15 mars 2018 ; de 60% de Mon Voisin Productions, créée par Dominique Besnehard et Michel Feller à l’origine notamment de la série « Dix Pour Cent », les discussions exclusives devant aboutir prochainement.

Animées par des talents exceptionnels, ces sociétés correspondent parfaitement aux objectifs stratégiques de Mediawan : du contenu premium avec des marques reconnues, une forte valeur catalogue et des perspectives de croissance importantes.

Leader européen de l’animation

En décembre, Mediawan a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue de prendre une participation majoritaire dans ON kids & family, leader européen de l’animation, producteur de séries télévisées et de longs-métrages à succès avec des marques exceptionnelles telles que « Miraculous Ladybug », « Le Petit Prince », « Playmobil », « Robin des Bois », « Le Petit Nicolas », « Iron Man », « Chaplin », « Drôles de petites bêtes », etc.

Outre son expérience reconnue dans la création et la production d’œuvres, ON Kids & family se caractérise par un savoir-faire unique dans la valorisation de marques, par exemple via l’exploitation de licence & merchandising dont le groupe tire déjà de revenus importants grâce aux partenariats conclus notamment avec les fabricants de jouets leaders sur le marché.

La réalisation définitive de la transaction devrait intervenir dans le courant du 2ème trimestre 2018.

Nombreux développements dans toutes les activités

Mediawan a en outre confirmé sa capacité à poursuivre le développement opérationnel de ses divers métiers, en déployant la stratégie annoncée au moment de la première acquisition.

Accélération des développements opérationnels dans l’activité Edition Chaînes & Digital

Mediawan a renforcé et pérennisé ses relations avec les opérateurs TV et télécoms pour distribuer ses chaînes et ses contenus auprès d’un très large public. Ces succès sont le fruit d’une politique de développement qui a vu notamment :

le lancement de la nouvelle chaîne ABXplore en Belgique en septembre ;

l’entrée dans l’eSport avec la signature d’un partenariat TV exclusif avec Activision Blizzard, leader mondial du jeu vidéo (« Call of Duty » , « World of Warcraft » ,) ;

, « ,) ; et le renforcement de l’offre digitale, véritable extension de l’édition des chaînes du Groupe notamment grâce au lancement de l’application « Mon Science & Vie Junior » , le développement de chaînes Youtube comme « Instant Saga » et la création de programmes originaux tel que le magazine mensuel d’actualité sur la chaîne Youtube de « Chasse et Pêche ».

, le développement de chaînes Youtube comme « et la création de programmes originaux tel que le magazine mensuel d’actualité sur la chaîne Youtube de « Poursuite des investissements dans le contenu pour enrichir le catalogue du groupe

La créativité des talents du Groupe s’est confirmée avec la livraison de programmes clés tels que « Section de Recherches », « Alice Nevers » et « Zone Blanche ».

L’année 2017 a été riche pour la plateforme de distribution du Groupe. Après la vente à Netflix des droits mondiaux pour la diffusion en vidéo par abonnement (SVOD) de la série évènement « La Mante » puis la vente à Shudder/AMC Networks des droits SVOD sur certains territoires dont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni de la série de science-fiction « Missions », en fin d’année, Amazon a acquis les droits mondiaux SVOD de la série « Zone Blanche », produite et distribuée par Mediawan (Ego Productions et AB Distribution). Ces accords s’inscrivent dans la stratégie de croissance mondiale de Mediawan portée par des contenus très attractifs.

Enfin le Groupe a acquis l’ensemble des droits de distribution sur l’Europe francophone de la série « Babylon Berlin », co-production internationale prestigieuse ayant remporté le Grand Prix du Jury au MIPdrama Screenings en 2017. Dans l’ensemble, les montants investis par le Groupe au cours de l’année 2017 en droits audiovisuels représentent un total pro forma de 52 M€, entre les droits de distribution acquis et les nouvelles productions.

Solides performances, supérieures aux objectifs : chiffre d’affaires de 163,8 M€ et EBITDA de 37,0 M€ (pro forma4)

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2017 s’élève à 115,7 M€ sur la base d’une intégration de Groupe AB sur 9 mois - soit depuis le 1er avril. Le chiffre d’affaires pro forma, avec Groupe AB consolidé au 1er janvier 2017, s’élève à 163,8 M€.

Chaînes & Digital :

Le chiffre d’affaires de l’activité Chaînes & Digital, regroupant les revenus des redevances et recettes publicitaires, s’élève à 81,3 M€ sur l’exercice et 108,2 M€ en proforma sur l’année 2017. Les recettes publicitaires ont connu une croissance importante, bénéficiant notamment des bonnes progressions d’audience et de l’ouverture de nouveaux décrochages en Suisse.

L’EBITDA de l’activité ressort à 9,4 M€ (soit 11,9 Me en proforma), grâce à la croissance du chiffre d’affaires et la capacité du Groupe à maîtriser sa base de coûts directs.

Production & Distribution :

Le chiffre d’affaires de l’activité Production & Distribution s’élève à 34,3 M€ (soit 55,6 M€ en proforma, en croissance de +5% sur l’année).

Les revenus de l’activité Production correspondent à la livraison aux diffuseurs des nouveaux programmes, notamment : 8 épisodes de la série « Alice Nevers » et 6 épisodes de la saison 12 de « Section de Recherches » livrés sur le 2nd semestre 2017.

L’activité Distribution est portée par des ventes sur les plateformes numériques : Amazon avec « Zone Blanche », Netflix avec « La Mante », « 7 Nains et Moi » ainsi que plusieurs films en catalogue.

L’EBITDA de l’activité s’élève à 19,7 M€ et 28,6 M€ en proforma sur l’année 2017, en croissance de 12% par rapport à l’exercice 2016.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires ressort en proforma sur l’année à 163,8 M€, légèrement supérieur à l’objectif fixé au moment de l’acquisition, et en croissance de +3% par rapport à l’exercice précédent.

L’EBITDA du groupe ressort à 37,0 M€ en proforma sur l’année. Sur une base comparable aux bornes du Groupe AB (c’est-à-dire hors frais centraux) cela correspond à une croissance de +9% par rapport à l’exercice 2016 et un dépassement des objectifs de près de 10%.

Le résultat opérationnel publié ressort à (3,1) M€, est principalement impacté par :

des charges non récurrentes à hauteur de (9,3) M€ liées aux frais acquisitions, en partie compensées par une indemnité non récurrente pour 5,2 M€ ;

et l’amortissement de la quote-part des écarts d’acquisition affectée aux immobilisations incorporelles et corporelles pour (21,7) M€.

Le résultat net 2017 fait ressortir une perte de (6,8) M€ intégrant le résultat financier de (3,7) M€ majoritairement composé des intérêts financiers de l’emprunt bancaire contracté au moment de l’acquisition de Groupe AB.

Structure financière solide : dette nette de 29 M€ et 210 M€ de capitaux propres à fin 2017

Au 31 décembre 2017, l’endettement financier net du Groupe ressort à 28,5 M€. La situation de trésorerie nette s’établit à 82,4 M€, dont une part significative a été ou sera déployée dans le cadre des acquisitions réalisées sur l’exercice 2018.

Important line-up et bonnes perspectives 2018

Mediawan est maintenant un acteur incontournable des contenus en Europe :

le 1 er producteur de fictions et de documentaires en France , avec 13 sociétés de productions regroupant les meilleurs talents dans tous les domaines créatifs ;

, avec 13 sociétés de productions regroupant les meilleurs talents dans tous les domaines créatifs ; le leader Européen de l’animation , à la tête de franchises globales reconnues mondialement comme « Miraculous Ladybug », « Le Petit Prince » , ou « Playmobil » ;

, à la tête de franchises globales reconnues mondialement comme « , ou « un catalogue de plus de 13,000 heures de programmes , alimenté chaque année par plus de 250 heures de nouvelles productions, et doté de fortes capacités de distribution en France et à l’international ;

, alimenté chaque année par plus de 250 heures de nouvelles productions, et doté de fortes capacités de distribution en France et à l’international ; un leader en agrégation de contenu sur des thématiques précises, via l’édition de ses chaînes et services digitaux associés.

En 2018 Mediawan a pour ambition d’intégrer les sociétés récemment acquises pour créer les bases de son déploiement européen, et poursuivre sa stratégie de croissance en s’appuyant sur des leviers clairement identifiés, à savoir:

accélérer le développement international des activités de production, notamment en multipliant les partenariats avec les diffuseurs européens et les plateformes mondiales ;

accompagner le développement puis la production des meilleurs projets à l’étude, à la fois en fiction et en animation ;

accroître ses capacités de distribution à l’international, en particulier grâce au renforcement du catalogue et des équipes ;

poursuivre le plan de transformation sur les verticales thématiques : repositionnement des chaînes, lancement de nouveaux concepts et développement d’écosystèmes numériques.

Ces ambitions se traduisent par une forte amélioration des objectifs de croissance organique, révisés de 3-5% sur le périmètre historique à près de 10% sur le groupe.

Enfin, Mediawan continuera d’explorer les opportunités de développement externes, via le recrutement de talents et de nouvelles acquisitions, avec une attention toute particulière à l’international qui permettra de faciliter les schémas de coproduction et de renforcer le catalogue.

Le rapport financier 2017 est disponible sur : www.mediawan.fr/fr/relations-investisseurs/#info

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, au plus tard le 31 mai.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé 250 M€ en avril 2016 à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. En mars 2017, Mediawan a réalisé l’acquisition de Groupe AB, devenant ainsi un leader indépendant des contenus audiovisuels en Europe francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et la distribution de séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans l’édition de chaines TV et de services digitaux associés. Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017, l’entrée en négociation exclusive avec ON kids & family en décembre 2017, le rachat de l’activité télévision d’EuropaCorp (hors séries US) en janvier 2018, et l’acquisition d’une participation majoritaire dans Makever le 15 mars 2018, Mediawan poursuit sa stratégie de croissance sur les contenus internationaux dans les domaines de la fiction, du documentaire et de l’animation.

Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

1. BILAN CONSOLIDE AUX 31 DECEMBRE 2017 ET 2016

En milliers d'euros 31-déc-17 31-déc-16 Immobilisations incorporelles 209 378 43 Ecarts d'acquisition 96 401 - Immobilisations corporelles 18 462 - Autres actifs financiers 2 144 - Impôts différés Actifs 2 390 - Actifs non-courants 328 777 43 Stocks et en-cours 2 008 - Créances clients 46 938 - Autres débiteurs 13 117 685 Trésorerie et équivalents de trésorerie 82 478 250 664 Actifs courants 144 541 251 349 Total Actifs 473 318 251 392 Capital 284 313 Primes liées au capital 216 181 244 634 Actions propres (65) - Autres réserves 62 - Résultats accumulés (7 350) (661) Capitaux propres, part du groupe 209 113 244 285 Intérêts minoritaires 597 - Capitaux Propres 209 710 244 285 Emprunts et dettes financières 95 080 - Engagements envers le personnel 3 113 - Provisions (non courantes) 7 947 - Impôts différés Passifs 42 216 - Passifs non courants 148 355 - Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 15 949 - Provisions (courantes) 365 - Fournisseurs et dettes d'exploitation 79 375 7 087 Autres passifs courants 18 447 19 Dettes d'impôt 1 117 - Passifs courants 115 253 7 106 Total capitaux propres et passifs 473 318 251 392

2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE – PERIODES DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 ET DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

En milliers d'euros 2017 2016 Chiffre d'affaires 115 657 - Coût des ventes (65 486) - Marge brute 50 171 - Frais commerciaux, frais généraux et administratifs (24 632) (627) Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (2 845) (9) Autres produits et charges opérationnels (4 152) - Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (21 669) - Résultat opérationnel (3 127) (635) Coût de l'endettement financier net (3 754) - Autres produits et charges financiers 38 - Résultat financier (3 716) - Résultat avant impôt (6 842) (635) Impôts sur les bénéfices 223 - Résultat après impôt (6 620) (635) Résultat net total (6 620) (635) Part du groupe (6 835) (635) Part des minoritaires 216 - Résultat par action (en €) (0,233) (0,028) Résultat dilué par action (en €) (0,233) (0,028)

3. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA

En milliers d'euros 2017 Réel 2017 PF Résultat opérationnel (3 127) 7 902 Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises 21 669 22 108 Autres produits et charges opérationnels 4 152 3 224 Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) 2 845 3 764 EBITDA 25 539 36 998

1 Les résultats reportés intègrent 9 mois d'activité de Groupe AB, consolidé depuis son acquisition le 31 mars 2017. Les indicateurs pro forma sont calculés avec consolidation de Groupe AB à partir du 1er janvier 2017.

2 EBITDA après amortissement des droits audiovisuels, hormis ceux liés aux regroupements d’entreprises.

3 EBITDA de 40,5 M€ au niveau de Groupe AB (hors frais centraux), par rapport à un objectif de 37 M€ sur le périmètre acquis.

4 Les résultats reportés intègrent 9 mois d'activité de Groupe AB, consolidé depuis son acquisition le 31 mars 2017. Les indicateurs pro forma sont calculés avec consolidation de Groupe AB à partir du 1er janvier 2017.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180321006030/fr/