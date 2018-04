MEMSCAP 1ER TRIMESTRE 2018 : PROGRESSION DES VENTES EN VOLUME MALGRÉ UN EFFET CHANGE DÉFAVORABLE

Réduction de la perte opérationnelle trimestrielle de 48%

MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2018.

Présentation du compte de résultat consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2018 s’établit à 2,9 millions d’euros (3,6 millions de dollars américains) comparé à 2,9 millions d’euros (3,1 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2017. La progression des ventes consolidées par rapport au 1er trimestre 2017 s’établit donc à +3% en euro et à +19% en dollar américain. Il est rappelé que les ventes du Groupe réalisées en dollar américain représentent 84% du chiffre d’affaires consolidé sur le précédent exercice.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 1er trimestre 2018 est la suivante :

Secteurs / Chiffre d’affaires (M€) – Non audité T1 17 T1 18 % Avionique 1,5 1,4 49% Communications optiques / Optique adaptative 0,6 0,9 30% Médical / Biomédical 0,6 0,5 17% Autres 0,2 0,1 4% Total 2,9 2,9 100%

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le 1er trimestre 2018 s’analyse comme suit :

En millions d’euros – Non audité T1 17 T1 18 Chiffre d'affaires 2,9 2,9 Produits standards*

Produits sur mesure 2,0 0,9 1,9 1,0 Coût des ventes (2,1) (2,1) Marge brute 0,8 0,9 % du chiffre d'affaires 26% 30% Charges opérationnelles** (1,1) (1,0) Résultat opérationnel (0,3) (0,2) Résultat financier 0,0 (0,0) Impôt (0,0) (0,0) Résultat net (0,3) (0,2)

* Incluant le pôle dermo-cosmétique.

** Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Le taux de marge brute du Groupe s’établit à 30% des ventes consolidées contre 26% pour le 1er trimestre 2017. Cette progression de 4 points résulte notamment de la hausse des activités communications optiques au sein de la filiale américaine du Groupe, produits pour lesquels MEMSCAP dispose de sa propre propriété intellectuelle.

Le montant des charges opérationnelles à 1,0 million d’euros demeure en ligne avec les montants observés sur les précédents trimestres. En conséquence, les pertes opérationnelle et nette s’établissent respectivement à 158 milliers d’euros et 232 milliers d’euros sur le 1er trimestre 2018 contre respectivement 301 milliers d’euros et 319 milliers d’euros pour le 1er trimestre 2017. La perte opérationnelle est ainsi en repli de 48% par rapport au 1er trimestre 2017.

Analyse et perspectives

Sur le 1er trimestre 2018, MEMSCAP a accru ses ventes en volume dans un contexte de taux de change euro / dollar américain moins favorable qu’au cours des précédents trimestres. Cette progression des volumes, sur les segments à haute valeur ajoutée du Groupe, permet une progression significative du taux de marge brute ainsi qu’une réduction marquée de la perte opérationnelle.

MEMSCAP poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d’une flexibilité accrue de ses capacités de production.

Assemblée générale : 24 mai 2018.

Résultat du 2ème trimestre 2018 : 24 juillet 2018.

