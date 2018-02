MERCIALYS : SUCCÈS D’UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 300 M

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 300 M€. Cette opération s’inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société et permet de sécuriser le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 M€ arrivant à échéance en mars 2019. Elle fait suite à l’émission d’un placement privé obligataire d’un montant de 150 M€ réalisée en novembre dernier.

La Société a émis ce jour une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 M€, à maturité février 2026. Cette souche porte un coupon de 1,80%, qui se compare favorablement au coupon de 4,125% de la souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. L’émission a été sursouscrite 2,5 fois par une base d’investisseurs diversifiée.

Cette nouvelle ligne de financement permet d’allonger la maturité moyenne à date de la dette de Mercialys de 3,6 à 4,2 ans.

Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,13% à fin décembre 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,7% pour un total de 825 M€ d’investissement).

BNP Paribas, CM-CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.

Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor’s.

