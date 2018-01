Macron annonce un forum pour conjurer les périls mondiaux

Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'un forum rassemblant des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement se tiendrait le 11 novembre à Paris, cent ans après le premier conflit mondial, avec l'ambition de conjurer les périls mondiaux.

Près de 80 chefs d'Etat et de gouvernement seront invités pour le centenaire de l'armistice de 1918, a précisé le président français lors de ses voeux au corps diplomatique.

"Je souhaite qu'à cette occasion nous puissions avoir une grande rencontre parce que ce centenaire doit aussi éclairer notre présent et les exigences morales qu'il nous impose, nous ne devons pas, à cet égard, faire bégayer l'histoire", a-t-il dit.

"Le premier Forum de Paris (...) sera l’occasion de réfléchir à l’organisation du monde, en marge des commémorations de la fin de la Grande Guerre, pour bien souligner quelle est notre responsabilité collective, à nous qui devrions savoir mieux que tous nos prédécesseurs ce qui a conduit l’humanité au malheur dans le passé et ce qui pourrait causer sa perte à l’avenir."

Selon Emmanuel Macron, le "grand compromis de l’époque moderne" est en train de se fracturer, sous l'effet des crises conjointes de la mondialisation, du capitalisme engendrant des inégalités économiques et climatiques insoutenables et des démocraties libérales, dont nombre de peuples sont tentés par l'autoritarisme et le populisme.

Face à cette situation, "ne soyons jamais des somnambules (...) soyons constamment des vigilants, des exigeants", a-t-il plaidé.

Le président français s'est particulièrement exprimé sur quatre crises majeures dans lesquelles la France compte continuer de s'impliquer.

L'Irak, où il espère l'organisation d'élections libres en mai, une stabilisation de la situation et une démilitarisation de certaines milices.

La Syrie, où un travail intense pour "gagner la paix" doit se poursuivre avec l'objectif d'une solution politique inclusive après une défaite militaire espérée de l'Etat islamique dans quelques semaines.

La Corée du Nord, à propos de laquelle il a plaidé pour qu'un accroissement des pressions internationales permette d'ouvrir la voix à une dénucléarisation de la péninsule.

L'Iran, au sujet duquel il a répété l'importance de maintenir le dialogue et son souhait que l'accord nucléaire soit complété par un encadrement du programme balistique iranien et un accord sur l'influence iranienne dans la région.

Face au défi des migrations, il a souligné la responsabilité de la France pour contribuer à stabiliser la Libye et les pays africains de départ et de transit.

Le président français a par ailleurs souligné l'exigence de faire avancer les réformes européennes, avec l'objectif d'un accord dans les prochains mois entre la France et l'Allemagne et l'ouverture de débats citoyens dans les pays de l'Union qui le souhaitent d'ici les élections européennes de 2019. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)