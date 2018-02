Macron confirme vouloir réformer le statut des cheminots

PARIS, 24 février (Reuters) - Emmanuel Macron s'est déclaré samedi favorable à une réforme du statut des cheminots, un point sensible de la transformation de la SNCF que prépare l'exécutif.

Le gouvernement n'a encore rien dit de ses intentions mais la proposition de mettre fin à terme à ce statut protecteur pour les salariés de la compagnie ferroviaire figure dans un rapport qui doit lui servir de base de réflexion.

"Il faut le réformer, le statut des cheminots", a déclaré le président français, interpellé sur le sujet par un visiteur au Salon de l'agriculture, à Paris.

"Je ne peux pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de jours fériés, etc., qui n'auront parfois pas de retraite et dire 'le statut des cheminots, il ne faut pas le changer'", a justifié Emmanuel Macron.

"Je ne suis pas du tout pour rogner sur les salaires. Mais on a aujourd'hui, sur à la fois des éléments de statut (...) et plus largement de gestion de l'entreprise, des choses qu'il faut adapter", a encore dit le chef de l'Etat.

Dans son rapport remis la semaine dernière, l'ex-PDG d'Air France Jean-Cyril Spinetta propose notamment de ne plus embaucher sous le statut de cheminots et d'examiner la pertinence de milliers de kilomètres de petites lignes, deux mesures potentiellement explosives.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit dévoiler lundi la méthodologie et le calendrier de la réforme.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, qui ont déjà adressé plusieurs avertissements au gouvernement, se retrouveront le lendemain pour organiser la riposte s'ils la jugent nécessaire.

Lors d'une rencontre avec des employés de la SNCF en juillet dernier, Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il souhaitait repenser le statut des cheminots, sans plus de précisions. (Simon Carraud)