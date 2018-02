Macron sur le terrain des futurs JO 2024 cinq mois après Lima

* En déplacement en Seine-Saint-Denis, dîner à l'Elysée

* Remise d'un rapport fin mars, visite du CIO en juin

* Premiers "coups de pioche" à la mi-2019

PARIS, 26 février (Reuters) - Cinq mois après la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques de 2024, Emmanuel Macron se rend mardi en Seine-Saint-Denis pour donner le coup d'envoi de discussions qui doivent notamment permettre d'éloigner le spectre d'un dérapage budgétaire devenu systématique pour les villes organisatrices.

Le chef de l'Etat est attendu au Stade de France pour une présentation des différents chantiers avant de participer à un conseil olympique réunissant des ministres, le délégué interministériel aux JO Jean Castex, le président du comité d'organisation Tony Estanguet et des collectivités locales.

Il se rendra ensuite dans un gymnase de Villetaneuse pour parler "apport des Jeux Olympiques pour le sport" dans ce département, l'un des plus jeunes de France métropolitaine, qui mise sur cet évènement sportif le plus suivi au monde pour développer la pratique du sport pour tous.

Dans la soirée, un dîner réunira à l'Elysée une vingtaine de grandes entreprises françaises, dont La Française des Jeux, afin de les mobiliser autour des JO qui réuniront 10.000 athlètes d'environ 200 pays du 26 juillet au 11 août 2024.

Maintenant que les acteurs "sont en place" - le comité d'organisation des JO (Cojo) se réunit pour la première fois vendredi -, il s'agit de faire le point "sur la manière dont ils vont travailler dans les prochains mois" et de définir "les règles de fonctionnement sur des sujets qui sont lourds et techniques", souligne-t-on à l'Elysée.

De mars à juin, l'ensemble du budget et les modalités techniques de mise en oeuvre vont être "réanalysés" dans le détail au regard notamment des conclusions du rapport confié à l'Inspection générale des finances et de la jeunesse et des sports qui sont attendues pour fin mars.

L'objectif, souligne-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, est d'être en capacité de présenter un "bon projet" lors de la venue du Comité international olympique (CIO) le 18 juin prochain.

TROIS SITES À CONSTRUIRE EN SEINE-SAINT-DENIS

L'enjeu de la maîtrise des délais et du budget est de taille en France où les opposants à l'organisation des JO dénoncent un projet "ruineux" au budget "ni réaliste, ni crédible", prenant en exemple les dérapages constatés à Londres, Pékin ou encore Sotchi.

Le coût des Jeux a été estimé à plus de 6 milliards d'euros - 3,6 milliards liés à l'organisation et abondés par le CIO et quelque 3 milliards d'euros d'investissements structurels pérennes (dont un milliard de l'Etat et 500 millions des collectivités).

Face aux inquiétudes, Emmanuel Macron a assuré en septembre que la réussite des JO en 2024 passerait notamment par une "maîtrise parfaite" des budgets et des délais de l'organisation et les organisateurs font valoir que la capitale française pourra s'appuyer sur des infrastructures déjà en service.

Paris possède 95% des infrastructures nécessaires selon le comité d'organisation, 93% selon le CIO. Sur les quatre sites qui devront être intégralement construits, trois se trouveront en Seine-Saint-Denis où Emmanuel Macron se rend ce mardi : le village olympique, le village des médias et le centre aquatique.

Le Stade de France, qui fête cette année ses vingt ans, doit faire l'objet d'une rénovation - financée à hauteur de 70 millions d'euros par l'Etat - qui doit permettre notamment d'adapter la piste d'athlétisme aux critères olympiques.

Les premiers "coups de pioche" des travaux olympiques sont prévus pour la mi-2019.

Concernant les transports, tout sera fait pour offrir les meilleures conditions d'accueil possibles, assure-t-on à l'Elysée, malgré l'annonce d'un possible report de la construction de la ligne 17 qui desservira l'aéroport du Bourget dans le cadre du Grand Paris Express.

"Ce n'est pas l'élément le plus décisif dans la capacité qu'on aurait d'organiser des Jeux de qualité", estime-t-on à l'Elysée. "Si on n'y arrivait pas, il y aurait des solutions alternatives de très bon niveau prévues". (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)