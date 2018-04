Madison Realty Capital (MRC) fournit un prêt mezzanine de 35 millions de dollars US pour la construction d'un immeuble en copropriété au 611 West 56th Street, dans l'arrondissement de Hell's Kitchen

MRC et Apollo Global Management apportent une partie de l'enveloppe de financement de 155 millions de dollars US destinée à la construction d'un immeuble en copropriété de 35 étages sis au 56th Street et Eleventh Avenue

Premier projet confié au très renommé architecte Álvaro Siza à New York

NEW YORK, le 27 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital (MRC) a fourni un prêt mezzanine de 35 millions de dollars US aux promoteurs conjoints Sumaida + Khurana et LENY pour la construction d'une nouvelle tour résidentielle en copropriété située à 611 West 56th Street, dans l'arrondissement de Hell's Kitchen, à Manhattan. Ce financement fait partie d'une enveloppe de financement de construction de 155 millions de dollars US destinée au projet ; il sera apporté par MRC et par un fonds d'investissement géré par Apollo Global Management.

Situé à l'ouest du fleuve Hudson, dans un quartier en plein essor, le 611 West 56th Street est une tour de 35 étages et quelque 16 000 m² (163 329 pieds carrés) qui abritera 83 unités résidentielles, entre des logements d'une chambre et des appartements spacieux avec terrasse. L'immeuble en copropriété comptera également de grands espaces extérieurs, avec notamment un jardin aménagé sur le toit, ainsi qu'une terrasse pour profiter du soleil, et de nombreuses terrasses à usage privé pour les résidents. Ces derniers auront également accès à un centre de remise en forme ultramoderne, une salle de jeux pour enfants et un espace commun prévu pour l'organisation d'événements privés.

« Nous sommes ravis de jouer un rôle majeur en apportant la solution de financement pour ce projet immobilier à la visibilité élevée, en plein Manhattan », a indiqué Josh Zegen, co-fondateur et administrateur principal de MRC. « Nous continuons de répondre avec succès aux besoins des emprunteurs à toutes les étapes du processus de construction : de la conception à la revente ou la stabilisation en passant par la construction. Dans ce cas, le sponsor a investi d'importants fonds propres dans le projet et nous nous sommes impliqués sur une base attractive, dans un projet situé à une adresse de choix, avec une équipe expérimentée aux manettes ».

Le bâtiment est conçu par l'architecte Álvaro Siza, lauréat du Pritzker Prize qui réalise ainsi une entrée remarquée sur le marché américain, ce qui constitue une étape décisive pour cet architecte portugais de renom. Álvaro Siza est en effet l'un des architectes les plus prisés et les plus primés du monde, à l'origine de constructions aussi emblématiques que le Boa Nova Tea House et Piscinas de Marés au Portugal ainsi que de projets qui lui ont été confiés plus récemment en Chine, en Corée du Sud, en Espagne, en Argentine, au Brésil et aux Pays-Bas. Les architectes Michael Gabellini et Kimberly Sheppard, lauréats du prix IA, collaboreront avec Álvaro Siza au niveau de l'architecture intérieure des bâtiments du 611 West 56th Street. SLCE Architects est l'architecte figurant sur le permis de construire.

L'équipe en charge de la promotion du 611 West 56th Street possède une grande expérience antérieure pour des projets résidentiels sortis de terre. Sumaida + Khurana est un cabinet de promotion newyorkais qui se concentre sur le développement de bâtiments précurseurs dans la ville et mandate ensuite les cabinets d'architecture contemporains les plus réputés du monde pour en assurer la conception. L'un de ses projets les plus proéminents, le 152 Elizabeth, n'est pas loin d'être achevé. Il s'agit du premier édifice réalisé à New York par le maître d'oeuvre japonais, Tadao Ando.

Le cabinet newyorkais LENY a déjà assuré la promotion de plusieurs millions de mètres carrés de projets résidentiels dans le monde entier. Il est spécialisé dans la commercialisation d'immeubles en copropriété hauts de gamme situés à des adresses prestigieuses. Il concentre actuellement ses efforts sur New York. Le 611 West 56th Street sera l'un des quatre projets dont le cabinet assure le développement, avec le 534 West 29th Street, le Berry Portfolio de Williamsburg à Brooklyn et le 277 Fifth Avenue où le cabinet interviendra en qualité d'investisseur privé. LENY assure actuellement la promotion de plus de 50 000 mètres carrés à New York.

Adi Chugh de Maverick Capital Partners s'est occupé du montage financier de la transaction. Les ventes du 611 West 56th Street devraient démarrer au printemps 2019. Leonard Steinberg, Debra LaChance et Justin D'Adamo de Compass assureront la commercialisation.

À propos de Madison Realty Capital (MRC)

MRC est un cabinet d'investissement immobilier basé à New York, à la recherche de placements en capitaux propres et en dettes sur le marché intermédiaire. Depuis sa fondation en 2004, MRC a investi dans des transactions représentant environ 7 milliards de dollars US dans le secteur des habitations multifamiliales, des magasins de détail, des bureaux, des propriétés industrielles et hôtelières.

