Madrid va maintenir la Catalogne sous tutelle, selon El Pais

MADRID, 20 mai (Reuters) - Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol, a l'intention de laisser la Catalogne sous la tutelle de Madrid en raison de la nomination de personnalités actuellement sous les verrous ou en exil dans l'exécutif local, rapporte dimanche El Pais.

Quim Torra, élu lundi à la présidence de la Généralité, a annoncé samedi la composition de son cabinet et le gouvernement central s'est aussitôt indigné de la présence des personnalités en question, parlant d'une provocation.

Les indépendantistes catalans ont obtenu une courte majorité lors des élections de décembre, organisées après la dissolution de l'exécutif local et la mise sous tutelle de la province autonome, qui ont suivi le référendum d'autodétermination et la proclamation d'indépendance d'octobre dernier.

Mariano Rajoy a promis de lui rendre son autonomie après la formation d'un gouvernement en bonne et due forme, mais la présence de Jordi Turull et de Josep Rull, tous deux en détention provisoire, comme celle d'Antoni Comin et de Lluis Puig i Gordi, qui se trouvent à Bruxelles, pourrait tout remettre en cause.

Le gouvernement central a fait savoir samedi qu'il allait vérifier la viabilité du nouvel exécutif catalan compte tenu du statut juridique de certains de ses membres, poursuivi notamment pour sédition.

Mariano Rajoy a évoqué samedi la situation avec Pedro Sanchez et Albert Rivera, chefs de file du Parti socialiste et de Ciudadanos. Dans un entretien publié dimanche par La Razon, le premier se dit prêt à soutenir le gouvernement s'il décide d'empêcher l'équipe de Torra de prendre ses fonctions.

(Paul Day, Jean-Philippe Lefief pour le service français)