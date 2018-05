Malaisie-Création d'une cellule spéciale chargée de l'affaire 1MDB

KUALA LUMPUR, 21 mai (Reuters) - Les autorités malaisiennes ont mis sur pied une cellule d'investigation spéciale chargée d'enquêter sur les soupçons pesant sur certaines personnes impliquées dans la gestion du fonds souverain 1MDB (1Malaysia Development Berhad), ont fait savoir lundi les services du Premier ministre.

Cette cellule, qui englobera des représentants de l'agence anti-corruption malaisienne, de la police et de la banque centrale, sera responsable en outre d'identifier et de saisir les avoirs qui auraient pu être acquis en siphonnant le fonds souverain, qui fut créé en 2009 par l'ex-Premier ministre Najib Razak, dont les dix années de pouvoir ont pris fin par sa défaite électorale aux législatives du 9 mai.

"La cellule d'investigation aura aussi pour mission de nouer une coopération avec divers services aux Etats-Unis, en Suisse, à Singapour, au Canada et dans d'autres pays", ont déclaré les services du nouveau Premier ministre Mahathir Mohamad.

Des policiers ont perquisitionné mercredi dernier au domicile de Najib Razak dans le cadre d'une affaire portant sur des soupçons de blanchiment d'argent. Mahathir Mohamad a interdit à Najib Razak et à son épouse de quitter le territoire national du fait de l'enquête sur l'affaire de corruption liée au fonds 1MDB.

Selon des documents du département américain de la Justice, 681 millions de dollars de 1MDB ont été transférés sur le compte personnel d'une personne identifiée comme "Malaysian Official One", qui, selon des sources américaines et malaisiennes, désigne Najib Razak. (Joseph Sipalan; Eric Faye pour le service français)