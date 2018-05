Malaisie-L'ex-Premier ministre Najib Razak partirait à Djakarka

(Actualisé avec précisions)

KUALA LUMPUR, 12 mai (Reuters) - L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré sur Twitter qu'il allait faire une pause pour passer du temps avec sa famille, après des informations selon lesquelles son nom figure sur la liste des passagers d'un avion privé qui doit s'envoler pour Djakarta samedi matin.

Le nom de Najib Razak et celui de son épouse, Rosmah Mansor, figurent sur la liste des passagers de l'avion, qui devait décoller d'un aéroport près de la capitale malaisienne Kuala Lumpur pour la capitale indonésienne Djakarta à 10h00 (02H00 GMT). L'ex-chef de gouvernement et son épouse sont a priori des deux seuls passagers, apprend-on de plusieurs sources.

Selon le Wall Street Journal, Najib Razak, 64 ans, va se voir interdire de quitter le pays.

Najib Razak a perdu face à Mahathir Mohamad lors des élections législatives de mercredi. Le nouveau Premier ministre, qui a déjà occupé ce poste pendant 22 ans entre 1981 et 2003, a promis une enquête sur l'affaire de corruption de plusieurs milliards de dollars relative au fonds souverain malaisien Malaysia Development Berhad (1MDB), qui a été fondé par Najib Razak.

Celui-ci a toujours nié toute illégalité en lien avec 1MDB.

"Après plus de quatre décennies de politique et la dernière campagne électorale, (...), je vais prendre une petite pause pour passer du temps avec ma famille que je n'ai pas assez vue ces dernières années", déclare Najib Razak sur Twitter.

DES BIJOUX POUR ROSMAH

Mahathir Mohamad a été le mentor de Najib Razak avant de se retourner contre lui en raison de l'affaire 1MDB et de finalement battre mercredi la coalition qui a gouverné la Malaisie pendant six décennies.

Selon des informations qui ont filtré à partir de 2015, 700 millions de dollars auraient été volés à 1MDB et se seraient retrouvés sur les comptes bancaires personnels de Najib Razak.

Ce dernier a nié avoir agi illégalement et a été relaxé par le procureur général de Malaisie, alors même que les autorités américaines alléguaient que plus de 4,5 milliards de dollars avaient été dérobés à la faveur d'une escroquerie orchestrée par un financier connu pour être proche de Najib et de sa famille.

Le fonds souverain fait l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et les États-Unis.

Des documents déposés par le ministère américain de la Justice dans un procès civil ont révélé que près de 30 millions de dollars de l'argent manquant ont été utilisés pour acheter des bijoux pour Rosmah.

Deux sources ont déclaré à Reuters vendredi que Mahathir Mohamad s'apprêtait à nommer un conseiller du ministère des Finances pour superviser le recouvrement des sommes manquantes chez 1MDB.

Mahathir Mohamad a déclaré après sa victoire à l'élection de mercredi qu'il ne cherchait pas de bouc émissaire.

"Nous ne cherchons pas à nous venger", a déclaré le Premier ministre, qui est âgé de 92 ans. "Ce que nous voulons, c'est restaurer la primauté du droit (...). Si la loi dit que Najib a fait quelque chose de mal, alors il devra faire face aux conséquences."

Mahathir Mohamad doit annoncer la composition de son gouvernement dans la journée. (A. Ananthalakshmi et Tom Allard; Danielle Rouquié pour le service français)