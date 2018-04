Mali-Fortes explosions à Tombouctou près de bases -sources

BAMAKO, 22 avril (Reuters) - Plusieurs violentes explosions ont été entendues dimanche à Tombouctou, dans le nord du Mali, non loin de bases de casques bleus et de militaires français qui ont été attaquées le week-end dernier, ont rapporté des habitants et une source proche des Nations unies.

Un casque bleu avait été tué et plusieurs soldats français blessés le week-end dernier dans l'attaque menée par des islamistes au moyen d'une voiture piégée et de roquettes. Le Mali comme les pays voisins connaissent un regain de violence djihadiste depuis quelque temps.

(Adama Diarra; Eric Faye pour le service français)