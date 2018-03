Malmström a bon espoir que l'UE soit exemptée de droits de douane US

(Actualisé avec Tusk)

BRUXELLES, 22 mars (Reuters) - La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a déclaré jeudi avoir bon espoir que les Etats-Unis exempteront l'Union européenne des droits de douane sur l'acier et l'aluminium.

Cecilia Malmström a rencontré des responsables américains, dont le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, pour plaider en faveur d'une exemption.

Le président américain, Donald Trump, doit faire une annonce dans le courant de la journée de jeudi sur les droits de douane.

"J'espère qu'il (Ross) recommandera au président l'exemption de l'UE dans son ensemble. Le président Trump va faire une annonce sur de possibles exemptions. Nous espérons figurer sur cette liste", a dit la commissaire européenne devant une commission du parlement européen.

"C'est le président qui en décidera(...), mais nous espérons que le secrétaire Ross recommandera l'exemption de l'UE dans son ensemble", a-t-elle poursuivi.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré devant une commission du Congrès que Washington discutait avec l'UE, l'Argentine et l'Australie d'une possible exemption et espérait régler la question d'ici fin avril.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s'est dit raisonnablement optimiste sur les chances de parvenir à un accord.

"Les dirigeants (européens) vont discuter de la réponse à apporter à la vision du commerce mondial de Donald Trump, qui pourrait avoir un effet négatif sur l'emploi dans le monde entier. Si les Etats-Unis deviennent vraiment protectionnistes, le monde entier aura un problème", a-t-il dit pendant une conférence de presse avant le Conseil européen de ce jeudi à Bruxelles.

"Nous n'y sommes pas encore et il est encore temps de faire preuve de bon sens", a ajouté Donald Tusk.

