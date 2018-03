Mandarine Gestion reste optimiste pour les marchés actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Les évènements du type élections en Europe et autres "trumpitudes" doivent être considérés comme des prétextes à ce retournement de marché essentiellement justifié par des raisons de valorisations", résume Mandarine Gestion dans son commentaire mensuel de marché. Les gérants soulignent en effet que les marchés actions restent chers en dépit de leur récente correction et que la situation micro comme macro-économique est toujours aussi favorable.Dans ce contexte, "il semble difficile d'imaginer un marché en perdition et l'on peut même avancer qu'un scénario à la 2017, à savoir que les marchés restent bien valorisés mais montent à la hauteur de la croissance des profits, soit possible", conclut Mandarine Gestion.