Mansartis prend quelques bénéfices sur son exposition aux actions

Mansartis réduit "marginalement" son exposition aux actions en prenant ses bénéfices sur les marchés qui ont le mieux performé comme l'Asie. "Une plus grande volatilité sur les marchés nous permettra sans doute d’y revenir à meilleur compte", précise le gestionnaire d'actifs. L'enjeu pour Mansartis est certes de continuer à bénéficier de l'amélioration de l'économie mondiale, sur laquelle il reste globalement positif même s'il signale que la croissance ne semble plus accélérer, tout en se préservant contre le retour de la volatilité."Les acteurs économiques ont intégré le changement de paradigme, à savoir : normalisation des politiques monétaires et entrée dans un cycle durable de hausse de taux. C'est ce changement de paradigme qui nous incite aujourd'hui à aborder les marchés financiers avec une plus grande prudence. Les investisseurs ont intégré dans les cours de bourse la bonne tenue de l'économie mondiale. Cela se traduit par des niveaux de valorisation élevés. Le marché américain se paye près de 18 fois les résultats de 2018 et en Europe près de 15 fois. Ce contexte nous conduit à penser que la phase de volatilité que nous avons récemment connue est susceptible de se reproduire dans un avenir proche", explique Mansartis.Concernant les actifs obligataires, Mansartis préfère se tenir à l'écart des taux souverains au bénéfice des obligations d'entreprises "Investment Grade", et privilégie les obligations de duration courte.