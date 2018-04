Mauna Kea Technologies : Une nouvelle étude clinique démontre que Cellvizio® permet une meilleure identification des patients à risque de développer un cancer de l'œsophage que le diagnostic standard actuel

Les résultats de l’étude sur 172 patients recrutés dans 8 centres non universitaires aux États-Unis ont été présentés au Congrès mondial de chirurgie endoscopique 2018 organisé par SAGES et CAGS le jeudi 12 avril 2018 à 13h30, heure de Seattle

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY, MKEAF) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde (pCLE), annonce aujourd'hui les résultats d'une large étude prospective multicentrique à l'occasion du Congrès mondial de chirurgie endoscopique 2018, organisé conjointement par la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) et la Canadian Association of General Surgeons (CAGS), du 11 au 14 avril à Seattle, dans l'Etat de Washington. Cette présentation est intitulée « Diagnostic en temps réel du syndrome de l'œsophage de Barrett : une étude prospective, multicentrique comparant l'endomicroscopie confocale laser avec l'histologie conventionnelle pour l'identification de la métaplasie intestinale par les utilisateurs novices ».

Cette étude prospective multicentrique portait sur 172 patients devant faire l'objet d'un dépistage d’un œsophage de Barrett ou d'une endoscopie de surveillance. La biopsie aléatoire à quatre quadrants (protocole de Seattle) effectuée sous endoscopie en lumière blanche haute définition a été comparée au Cellvizio (pCLE). Les données du Cellvizio ont été interprétées en temps réel et à l'issue de la procédure. Les principaux résultats sont les suivants :

Une métaplasie intestinale, ou syndrome de l'œsophage de Barrett, a été identifiée chez 99 patients grâce au Cellvizio contre seulement 46 patients avec le protocole de Seattle (p<0,0001), soit un incrément de plus de 100 % ;

Pour les patients ayant des biopsies négatives pour mais positives avec l’endomicroscopie, un expert en aveugle des images d’endomicroscopie a confirmé la présence de métaplasie intestinale chez 56 des 61 patients.

« La surveillance du reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) est essentielle car l’œsophage de Barrett est associé à un risque accru de cancer de l'œsophage » déclare Paul A. Severson, MD, Fellow de l'American College of Surgeons, co-Directeur du Minnesota Reflux and Heartburn Center. « Le protocole de Seattle, qui est la méthode de surveillance standard actuelle, n’est pas bien suivi et affiche un rendement diagnostique très faible. L’endomicroscopie confocale par minisonde a une sensibilité significativement plus importante, comme l'a montré cette étude, même lorsqu'elle est utilisée par des utilisateurs novices ».

Sacha Loiseau, Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies, ajoute : « Cette vaste étude multicentrique confirme que Cellvizio permet aux endoscopistes d'obtenir un taux de détection plus de deux fois supérieur pour les patients atteints de métaplasie intestinale et de dysplasie, avec une courbe d'apprentissage très brève. Cela démontre une fois encore non seulement que cette technique est très largement applicable dans la pratique clinique mais aussi qu'elle revêt une grande importance pour les soins hospitaliers et la prévention du cancer ».

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mai 2017 sous le numéro D.17-0574 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

